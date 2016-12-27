Об этом говорилось на пресс-конференции в Алма­ты, проведенной накануне отъезда автогонщиков в Южную Америку. Своими ожиданиями с журналистами поделились бронзовый призер «Дакара-2012» и капитан нашей команды Артур Ардавичус, который в январской гонке выступит в роли пилота грузовика MAN TGS, а также пилот легкового экипажа Toyota Land Cruiser 200 Денис Березовский и его штурман Алексей Никижев. До полного состава на этой встрече не хватало только штурмана Сержа Бринкенса (Бельгия) и механика Майкла Хьюсмана (Голландия), с которыми капитан их экипажа Артур Ардавичус встретится уже в Латинской Америке.

Вот такой небольшой состав выставляют казахстанцы на главные автостарты года – один в грузовом зачете и один – в категории Production. Артур Ардавичус в самом начале пресс-конференции сказал о том, что в нынешнем году команда поставила перед собой большие и амбициозные планы, гонщики как никогда активны и находятся в прекрасной физической форме. «Мы надеемся в очередной раз выйти на «Дакар» и поучаствовать в настоящей борьбе, – отметил самый опытный наш автогонщик, в седьмой раз отправляющийся на этот ралли-рейд. – Наша задача – еще раз привезти Золотого бедуина в Казахстан».

С таким же настроением летит через океан и Денис Березовский. «Наши ряды поредели, – сказал он, – но стремление быть в первых рядах только усилилось. И мы максимально готовы к высокому результату».

«Для меня этот «Дакар» пусть и не седьмой, но все-таки пятый, – поддержал своего пилота Алексей Никижев. – Думаю, хватит нам ходить вокруг да около, пора занимать места не хуже, чем у Артура Ардавичуса. Надеюсь на достойный результат».

Надо отметить, что команда Astana Motorsports выступит нынче на новых автомобилях – на технике более высокого уровня. Стартует «Дакар-2017» 2 января 2017 года в столице Парагвая Асуньсьоне, и в этот же день участники промчатся на первом скоростном этапе. Затем заезд на пять сложнейших дней в высокогорную Боливию, впервые принимающую ралли-рейд. Заключительные этапы размечены в Аргентине. Финиш состоится 14 января в столице этой страны Буэнос-Айресе.

Как отмечает пресс-служба нашей команды, в 39-м «Дакаре» выступят 316 единиц техники, включая 73 автомобиля, 146 мотоциклов, 50 грузовиков и 37 квадроциклов. За титул чемпионов будет бороться 491 участник из 59 стран.

Организаторы ралли-рейда нынче усложнили систему навигации, бросив вызов всем без исключения штурманам. Что касается главных соперников для наших команд, то Артур Ардавичус «успокоил» журналистов, сказав буквально следующее: «Не так давно был семинар среди экипажей грузовиков. На «Дакар» выходят 25 сильнейших команд, члены которых заявили о намерении войти в топ-5».

Вот в такой огромной конкуренции предстоит выступать казахстанским командам. Уже после пресс-конференции я спросил у Артура Ардавичуса, какой уже Новый год он будет встречать вдали от дома, без салата «оливье» и Деда Мороза? «Седьмой подряд, – улыбнулся капитан нашей команды. – Допразднуем после финиша».