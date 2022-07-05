Семь лет без «солдата любви»

На берегу реки Есиль, в столичном амфитеатре, аншлаг. Почти две тысячи зрителей собрал концерт, посвященный творческому наследию легендарного музыканта и композитора Батырхана Шукенова.

В этом году ему исполнилось бы 60 лет. Больно от мысли, что его нет с нами. Однако память о музыканте и его песни на устах словно сигнальные маячки с позывными: «Я здесь, я с вами».

Амфитеатр не случайно стал местом проведения встречи коллег, друзей и всех тех, кому небезразличны композиции Батыра. Технические особенности не в счет. Секрет – в течении Есиля. Оно такое же равномерное, как творчество музыканта. А установленный на сцене саксофон будто демонстрирует публике образное присутствие всенародного любимца.

– Это первый организованный нами концерт в память о Батырхане Шукенове в столице, – сказал представитель центра креативных индустрий при управлении культуры Нур-Султана Ильдар Заречный. – Его песни льются, словно воды. В них глубокий смысл. Все бэнды сегодня выступают в живом звуке. Каждая из музыкальных групп исполнит по пять хитов Батыра.

Вечер памяти открыл хор детской студии творчества Balatime и школы современного вокала «ДоStar» дворца «Жас­тар» песней «Отан Ана». Помимо них на сцене выступили еще пять коллективов – «Формат», Lime, Ny-Za, JazzGen, Aziabeat, каждый из которых отметил бесценный вклад Батыра в развитие вокального и инструментального искусства.

– Мне не раз посчастливилось выступать на одной площадке с Батырханом, – рассказывает Айжан Сейтенова из группы Lime. – Помню, как обсуждали с ним новые технологии в музыке. В жизни он был скромным и открытым человеком. Не скажу, что экспансивным, все его эмоции проявлялись в песнях.

По словам солиста и руководителя группы Ny-Za Мадияра Жунусова, Батырхан Шукенов до сих пор играет в его судьбе и жизни других исполнителей большую роль, поскольку он один из тех, кто начал популяризацию инструментальной музыки.

– Каждое уникальное произведение музыканта находит свое место в серд­цах поклонников, – отметил молодой человек. – У Батыра практически все композиции именно такие – западающие в душу, что символизирует высокое качество его трудов. Стараюсь равняться на них.

Выступавшие сумели внести в каж­дую исполненную песню Батыра свою музыку и фантазию. Своеобразным реквиемом стала история создания композиции «Птицы». Ее куплет и припев Батыр записал еще в 2012 году, но, к глубокому сожалению, так и не успел закончить работу. Лишь спустя годы композиция появилась на музыкальном небосклоне. На концерте присутствовала автор ее слов Елена Недова.

По ту сторону сцены были и те, для кого творчество легенды эстрады стало судьбоносным в семье.

– В год, когда родилась сестренка, с экранов телевизоров и динамиков магнитофонов вовсю звучала песня «Джулия», – сказал житель Акмолинской области Саяхат Катранов. – И как, по-вашему, назвали малышку?..

К слову, песня «Джулия» стала путеводной звездой для группы A’Studio, сделав из музыкантов любимцев советской публики. От этого символичней, что теплым завершением вечера стал знакомый до боли шедевр: «Девчонка из далеких дней⁄По школе бегал я за ней…»