«Семь нот» Нурлана Абдуллина Свежий выпуск 903 Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

фото Юрия Беккера

Это его первый сольный концерт за десять лет, и он стал своеобразным творческим отчетом популярного казахстанского исполнителя. А радовать своих поклонников певец не перестает, известны такие его альбомы, как «Огни большого города», «По волнам нашей памяти», «Агайын», «Мухида Шайбан», «Все иначе».

Концерт вылился в звуковое и световое шоу, над которым работала международная команда специалистов из Казахстана, Чехии, Литвы, Германии, России. Программу составили песни из новых альбомов. При всем разнообразии жанров – ретро, народная музыка, нео-шансон – неизменными были душевность исполнения, бережное отношение певца к песенному материалу. Его новые песни – о Родине, дружбе, родителях, смысле жизни. На одной сцене с виновником торжества выступили друзья и коллеги: группы «МузАрт», «Дервиши», Жубаныш Жексенулы, JCS, Асылбек Енсепов, Жолбарыс Сейфуллин , The Jigits. Они исполнили песни из репертуара Нурлана Абдуллина, и едва смолкали последние аккорды очередной композиции, как зал взрывался аплодисментами.

После концерта певец отправился в Москву для заключения контрактов с российскими продюсерами, заинтересовавшимися его альбомом «Все иначе». Развивая традиции жанра, в котором работают, например, Григорий Лепс и Стас Михайлов, Нурлан вписал в него свои «фирменные» нотки. Драйв и лирика, жизнерадостность и житейская мудрость – в новом альбоме казахстанский исполнитель рассказывает историю зрелого мужчины, которую хочется слушать. Автором слов и музыки, продюсером альбома стал уроженец Усть-Каменогорска, ныне живущий и работающий в Москве, Ислам Рахимжанов, сотрудничавший с Анитой Цой и Ани Лорак. В поддерж­ку альбома уже снято два видеоклипа.

«Я очень счастливый человек! – убежден Нурлан Абдуллин. – Благодарю Всевышнего и судьбу за то, что они дали мне возможность заниматься любимым делом и что на моем жизненном и творческом пути встречается много добрых и талантливых людей!»