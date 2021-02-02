Общество
Семь преступлений за ночь успел совершить житель Кокшетау
Айдана Демесинова
Кокшетауские полицейские с помощью камер видеонаблюдения оперативно задержали мужчину, который подозревается в совершении 7 преступлений за одну ночь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

"В дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от 57-летней местной жительницы о том, что в ночь на 30 января неизвестные лица путем взлома решетки пытались проникнуть в магазин по улице Ауельбекова. Через час аналогичное сообщение поступило от 56-летней женщины: преступление было совершено уже по улице Акана серы. Еще спустя время поступило заявление о краже со взломом по улице Осипенко. Сотрудники полиции, благодаря записям с камер видеонаблюдения, установленным в данных районах, выяснили, что 30 января ночью подозреваемый совершил в общем 7 преступлений", - рассказали в ДП.

По данным полицейских, после попытки кражи по улице Ауельбекова, мужчина угнал автомашину марки "Ваз2112". Сразу же попытался угнать автомашину марки "Шкода Октавия". После неудачной попытки, из бардачка этой машины украл деньги в сумме 200 тыс. тенге. С добычей злоумышленник направился на автомашине "Ваз2112" в магазин сантехники по улице Акана серы, однако проникнуть в здание у него не получилось и он решил украсть в одной из парикмахерских города триммер и весы.

"Так, в копилке вора-угонщика оказались ноутбуки, триммер, весы, фрукты, сладости и автомашина. После всех развлечений мужчина направился в гостиницу, где уже его встретили с наручниками стражи порядка. 27-летний задержанный в 2017 году был судим за аналогичное преступление и в октябре был освобожден из мест лишения свободы. Свою вину мужчина признал. Общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге", - добавили в пресс-службе.

В отношении дерзкого злоумышленника по двум фактам стражи порядка начали досудебные производства по ст.ст.24 ч.3 - 188 ч.3 "Покушение на кражу" и по остальным фактам кражи ст. 188 УК РК и за неправомерное завладение автомобилем ст.200 ч.1 УК РК. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.

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