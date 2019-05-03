​Семь символов Жетысу

Запуск светодинамических фонтанов, установленных осенью прошлого года перед Дворцом культуры им. И. Жансугурова, стал ярким событием, привлекшим внимание тысяч талдыкорганцев. Затаив дыхание, горожане, пришедшие на площадь, любовались удивительным зрелищем, когда водяные струи, брызнув из-под земли, «затанцевали» в такт ритмичной музыке, а лазерная подсветка каж­дую секунду меняла тона.

Фонтаны выполнены в виде монолитных чаш и облицованы гранитной плиткой, при их строительстве применены самые современные технологии. Теперь это новая достопримечательность Талдыкоргана, еще один красивый уголок отдыха.

Примечательно, что на цент­ральную площадь города люди приходят не просто отдохнуть, но и… загадать заветное желание. Например, громадному по своим размерам фонтану «Тайказан» приписывают магические свойства. Ходят легенды, будто у того, кто закинет монетку в верхнюю чашу, исполнится мечта. При этом мечта должна быть благородной, чистой, доброй. А еще говорят, что, если прикоснуться к скульптурам четырех архаров у основания фонтана, можно стать успешным и богатым.

Со знаменательным собы­тием земляков поздравил аким города Галымжан Абдраимов. По его словам, наступила пора, когда можно гулять и любоваться красотами Талдыкоргана. Отныне открытие сезона фонтанов станет ежегодной традицией, символизирующей преображение областного центра Жетысу.

Как отметили пришедшие на площадь местные жители, за последние несколько лет Талдыкорган стал краше, чище, зеленее. Благоустроены набережная реки Каратал и парк «Жастар», появились современные Дворец бракосочетания, выставочный комплекс, драматический театр, Дворец школьников, Центр молодежи. Все эти объекты составляют единый архитектурный ансамбль.

Запуск светодинамических многоструйных фонтанов продолжился красочным фейерверком и концертом звезд казахстанской эстрады. Все происходящее горожане снимали на фотоаппараты и мобильные телефоны, делали селфи, а детишки весело бегали под струями пешеходного фонтана, представляющего собой водяную арку.