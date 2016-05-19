Семь случаев схода грязевых масс произошло в Алматы

В Алматы и Алматинской области 18 мая произошло до 10 случаев схода грязевых масс, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД.
С утра 18 мая только в самом городе, в семи местах, в результате переувлажнения грунта из-за обильных дождей, которые шли, начиная с 30 апреля, зафиксированы сходы грязевых масс. Один случай схода грунта зафиксирован в Алматинской области.
Так, в ночь на 18 мая в Бостандыкском районе, на автодороге "Большое Алматинское озеро", возле притока р. Кумбельсу сошел грунт объемом 350 куб. м. В результате происшествия была перекрыта автодорога.
В Медеуском районе, выше ул. Шокай, сошел грунт объемом 10 куб. м. Также была перекрыта автодорога, которую расчистили с помощью спецтехники.
В Медеуском районе, ущелье Кенсай, сошел грунт объемом 15 куб. м. В результате происшествия поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 14 многоэтажных и 94 частных жилых дома, 4 прочих объекта. В 14.50 силами "Алматыгаза" аварийно-восстановительные работы завершены в полном объеме.
Днем 18 мая в Медеуском районе, по ул. З. Космедемьянской, сошла грязевая масса объемом 85 куб. м. Частично была перекрыта автодорога и поврежден телефонный столб. В этом же районе, в дачном обществе "Геолог", сошел грунт объемом 50 куб. м, по этой причине была перекрыта автодорога.
В Наурызбайском районе, в бассейне р. Аксай (по правому борту) сошел грунт объемом 180 куб. м, который остановился на склоне. В мкр. "Каргайлы", по ул. Амангельды 6, на территории частного жилого дома произошел сход грунта объемом 20 куб. м. В результате происшествия произошло обрушение подпорной стенки ограждения.
В Алматинской области утром вчерашнего дня возле автодороги, ведущей на плотину "Узын-Каргалы", сошла грязевая масса объемом 200 куб. м. В результате происшествия перекрыта автодорога.
Ни в одном из указанных случаев жертв и пострадавших нет.
"Для устранения последствий было задействовано почти полсотни инженерной техники, среди которой экскаваторы, фронтальные погрузчики, КамАЗы. Ликвидация последствий схода грунта сопровождалась неблагоприятными погодными условиями, обилие осадков, выпадавших с начала текущего месяца, доставило много неудобств для жителей города и Алматинской области", – отметили в КЧС.