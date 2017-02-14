​Семь ярмарок вакансий

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Айгуль Биданова, Семей

По информации Центра занятости акимата, в рамках первого направления «ДКЗ-2020» реализовано 35 проектов на общую сумму 840 млн тенге. Всего создано 223 рабочих места, в том числе через Центр занятости трудоустроены 118 человек. За счет выделенных средств проведены текущий и капитальный ремонт колледжей строительства, сервиса, транс­порта, а также средних школ Семея, сел Приречное, Жаркын и Алгабас. Кроме того, восстановлено освещение улицы Чайжунусова, благоустроены территории в 14 сельских округах.

В рамках второго направления «ДКЗ-2020» выданы микрокредиты 32 участникам на сумму 84,7 млн тенге. Восемь проектов из них направлены на расширение действующего бизнеса и 24 – на организацию собственного дела. В основном предприниматели были нацелены на развитие животноводства молочного направления, производство кумыса, а также откорм сельскохозяйственных животных. Через Национальную палату предпринимателей «Атамекен» основам предпринимательства обучены 23 человека.

Как рассказала начальник отдела анализа и мониторинга Центра занятости Ботагоз Абдикаримова, на сегодня на рынке труда востребованы электрогазосварщики, облицовщики-плиточники, слесари-сантехники, швеи, машинисты крана, повары, кондитеры, электрики по ремонту автомобильного электрооборудования, бухгалтеры, операторы ПЭВМ, каменщики. Именно по этим специальностям Центр занятости направил в прошлом году на обучение 587 человек, 400 из них уже трудоустроены.

Всего в течение прошлого года по реализации «Дорожной карты занятости-2020» и Программы развития территорий в Семейском регионе активными мерами содействия занятости были охвачены 9 505 человек. К примеру, в молодежной практике приняли участие 344 выпускника учебных заведений. На общественные работы трудоустроены 970 человек.

В городе прошло 37 мини-ярмарок и семь ярмарок вакансий, которые охватили такие категории населения, как высвобожденные работники с предприятий города, условно осужденные, состоящие на учете службы пробации УИС, родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, люди с ограниченными возможностями. 

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