Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку

Огнеборцам, пострадавшим при спасении людей на пожаре в Астане, помогут с жильем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал акимата столицы.

Фото: t.me/astana_newss

От имени главы государства министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин и аким столицы Алтай Кульгинов вручили семье пожарного Аскара Забикулина сертификат на 3-комнатную квартиру. Жилье предоставлено за счёт спонсоров.

В свою очередь семье пожарного Аяна Кемпирова помогут погасить ипотеку.

«Кроме того, семьям Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова принято решение помочь в погашении кредитов – общая сумма 6 миллионов тенге», – добавили в акимате.

Напомним, 16 ноября в Астане вспыхнул пожар в квартире на 11-м этаже 15-этажного дома. Рискуя собственной жизнью, пожарные спасли 5 человек, в том числе 1 ребенка, и эвакуировали 10 человек. В огне пострадали 4 человека, включая двух спасателей Аскара Забикулина и Аяна Кемпирова.

Сотрудник пожарной службы Аскар Забикулин спустился по спасательной веревке с 12-го на 11-й этаж, чтобы попасть в квартиру через окно. Он снял боевку и в камуфляже прошел через горящие комнаты, нашел бабушку 80 лет и ее 22-летнюю внучку и вынес из огня. Герой также успел забежать в соседнюю квартиру и спасти 10-летнего ребенка, который спрятался на балконе и не мог выйти из-за сильного задымления.

Состояние здоровья Забикулина оценивается как тяжелое, у второго пациента – средней степени тяжести.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Аскар Забикулин награжден орденом «Айбын» I степени, Аян Кемпиров – орденом «Айбын» III степени.