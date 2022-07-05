Общество
Семье потерявшего руки от удара током мальчика подарят квартиру
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

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Семье, воспитывающей четырехлетнего мальчика, который после удара током потерял обе руки, акимат области при поддержке предпринимателей подарит трехкомнатную квартиру. Руководство протезного центра обещало бесплатно изготовить дорогостоящие протезы.

Вот уже больше месяца Аманжол вместе с мамой находится в больнице. Напомним, ЧП произошло 24 мая в селе Жанаказан Жангалинского района. Дети открыли трансформаторную подстанцию. Аманжол схватился за оголенные провода. В областной детской многопрофильной больнице, куда ребенка доставили санавиацией, ему диагностировали обширные электроожоги четвертой степени с поражением костной структуры. Пришлось в экстренном порядке делать ампутацию до верхней трети обоих плеч.

После выписки ему предстоит долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов, на изготовление которых уйдет полгода. К слову, стоимость подвижных протезов, которые придется установить Аманжолу, составляет порядка 18 млн тенге. Специализированная протезно-ортопедическая компания согласилась изготовить протезы бесплатно.

По словам медиков, ребенку необходимо долгое и сложное лечение. Обеспечить его в отдаленном селе не под силу родителям и сельским врачам.

– Совместно со строительными компаниями акиматом области было принято решение предоставить трехкомнатную квартиру семье пострадавшего мальчика в доме, строящемся как раз рядом с городской многопрофильной больницей, – сообщил пресс-секретарь акима ЗКО Нурхат Жанбоз.

Семью, где кроме Аманжола воспитываются еще трое детей, решили поддержать многие казахстанцы. Алматинская предпринимательница подарила им двухкомнатную квартиру в Уральске. Активисты собрали около 12 млн тенге, а 30 июня в областном центре прошел благотворительный концерт, все вырученные средства от которого также пойдут на лечение мальчика.

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