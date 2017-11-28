Семье участницы "Мисс Вселенная" от Ирака угрожают расправой

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Семье первой иракской красавицы Сары Айдан, которая представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе, угрожают расправой за появление в бикини на сцене этого международного смотра, сообщает ТАСС

По данным агентства, родителям девушки угрожали убийством за то, что их дочь "во время конкурса выступала на подиуме в купальном костюме". Отмечается, что после получения этой информации организаторы "Мисс Вселенная" изъяли со своего официального сайта все фотографии, на которых Сара была запечатлена в бикини во время одного из этапов соревнования. Свое решение оргкомитет объяснил "нежеланием подвергать опасности жизнь девушки и ее родственников со стороны экстремистов".

В начале ноября Сара Айдан получила право выступить от Республики Ирак на конкурсе "Мисс Вселенная", который состоялся в конце месяца в США. На всеиракском конкурсе красоты в Багдаде 27-летняя Сара заняла второе место. Корона победительницы досталась ей после того, как официально объявленная занявшей первое место Фийян Сулеймани была уличена в подлоге. Спустя всего несколько часов после завершения национального конкурса красоты выяснилось, что Фийян скрыла от оргкомитета тот факт, что состоит в законном браке.

Сара Айдан стала первой за последние 45 лет гражданкой Ирака, принявшей участие во всемирном конкурсе "Мисс Вселенная". До смотра нынешнего года в Лас-Вегасе представительница Ирака выступала в конкурсе "Мисс Вселенная" только в 1972 году, проходившем тогда в Пуэрто-Рико.

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