Подсолнечник – самая, пожалуй, любимая культура аграриев Восточного Казахстана. Ежегодно на казахстанском Алтае под нее отводят до полумиллиона (!) гектаров, маслозаводы производят более 150 тыс. тонн растительного масла (70% от общереспуб­ликанского объе­ма). И спрос только растет. В Поднебесной, к примеру, в текущем году выразили желание закупить 5 тыс. тонн масла. Так что вопрос об урожайности подсолнечника – не семечки для аграриев.

За решение непростой задачи взялись в ТОО «ОХМК» (опытное хозяйство масличных культур). Как рассказал заместитель директора науч­ной станции Сергей Щербань, за последние два года здесь испытали два гибрида – ­«ЭКСПО» и «агробизнес». Первый дал 39 центнеров с гектара, второй – 37 центнеров. До этого высшим пилотажем на станции считался показатель 32 центнера.

– До последнего времени на станции работали по старой схеме по выведению так называемых трехлинейных гибридов, – пояснил Сергей Васильевич. – Но по урожайности они заметно уступают простым.

По примеру европейских селекционеров на ОХМК за основу взяли ветвистые формы растения – с несколькими ветвями и корзинками. У них вдвое больше период цветения и, соответственно, выше возможность переопыления. В прошлом году несколько крестьянских хозяйств смог­ли оценить семена с первых участков гибридизации. По продуктивности они дали на 5–7 центнеров больше, чем другие посевы. В нынешнем году, по словам замдиректора, люди уже попросили гибриды на полноценные посевы.

Полезные гибриды

Гибриды – относительно недавнее направление в селекционной работе. Как объяснил Сергей Щербань, технология основана на скрещивании растения-мамы (стерильного, у которого нет пыльцы) и растения-папы (с пыльцой). Под воздействием опыления культура словно испытывает дежавю: в ней пробуждаются лучшие природные качества – величина, урожайность, устойчивость к болезням, климату. И все по максимуму.

В Европе, испещренной мелкими фермерскими хозяйствами, гибридизация затруднена теснотой – сложно найти участки с пространст­венной изоляцией или попрос­ту большой межой. Всегда есть риск внесения пыльцы от нежелательных форм. Во Франции, например, при классическом требовании межи в 3 км это расстояние уже сократили до 800 м, в Украине – до 2 км. В этом плане у ОХМК практически идеальные условия: за хозяйством закреплено 7 тыс. гектаров, расстояние между участками с посадками гибридов – не менее 3 км.

– Общая площадь участков гибридизации 600 гектаров, – рассказал замдиректора. – Мы учитываем каждую мелочь: есть ли естественные преграды из сопок и лесополос, какое время цветения. Если посевы расположены по соседству, на одном цветение обязательно на 10–12 дней позже. Часть площадок мы вывели в хозяйства Глубоковского района – наши площади это позволяют.

Чистая наука

С осени до весны в ОХМК скрупулезно, буквально по семечку, отбирают материал «материнской» и «отцовской» форм для будущих посадок. Одновременно в лаборатории искусственного климата исследователи оценивают семена на устойчивость к гербицидам и агрессивным сорнякам. По словам Сергея Щербаня, сегодня эта тема сверхактуальна. Часть хозяйств в погоне за рекорд­ными объемами перешла на импортные гербициды, не имея для этого необходимой техники и технологии. В итоге протравленная и невосстановленная почва на следую­щий год просто убита. На ней ничего не растет. Кроме того, вместе с импортными семенами сельское хозяйство области получило мину замедленного действия в виде возможного заражения агрессивными сорняками. В прошлом году украинским аграриям, к примеру, из-за вспышки грибкового заболевания пришлось заново засеивать 70% площадей – в страну проникли контрафактные необработанные семена.

– Наука, которая работает в определенном регионе, соз­дает гибриды именно для этой местности, – отметил зам­директора. – Мы вырас­тили гибрид «байтерек», который устойчив к широко применяемому в республике гербициду. В нынешнем году в хозяйствах его начнут уже пробовать. Сейчас работа идет над другим устойчивым гибридом – «байконур», планируется еще ряд новых, в том числе раннеспелых. Для местного сурового климата это важно.

Получение гибрида – длительный селекционный процесс. Чистая наука. Только отбор материала для создания родительских форм занимает около десятка лет. На ОХМК семена, которые и для исследователей, и для фермеров на вес золота, окрашивают, протравливают против заболеваний и упаковывают в так называемые посевные единицы – пакеты, рассчитанные на 2,5 га.

– Крестьянин, который получил 10 центнеров с гектара – на коне, – с улыбкой заключил селекционер. – Получил 20 центнеров – на крутой иномарке. Кто начал получать хорошую прибыль, будет покупать перспективные семена, переходить на передовые технологии. Это закон бизнеса.