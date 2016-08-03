«Семерка» – достойная цифра

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Полина ФЕДОРОВА
Выше расположились Южная Корея, Сингапур, Япония, Израиль, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. При этом в глобальном рейтинге ООН Казахстан находится на 33-й строчке, опередив все страны СНГ.

Первое место по уровню развития электронного правительства в нынешнем году заняла Велико­британия, сразу за ней – Австралия, лидер прошлых лет – Южная Корея – на 3-м месте. США – на 12-м месте общемирового рейтинга, Россия – на 35-й позиции, Китай – на 63-й, Узбекистан и Кыргызстан – на 80-й и 97-й позициях соответственно.

Надо отметить, что индекс развития электронного правительства ООН (The UN Global E-Government Development Index или EGDI) – это комплексный показатель, который оценивает готовность и возможности государств использовать информационно-коммуникационные технологии для предоставления гражданам государственных услуг. Так, сводный индекс Казахстана в 2016 году составил 0,7250, для сравнения: общемировой EGDI – 0,4922. Данный индекс складывается из показателей развития человеческого капитала, телекоммуникационной инфраструктуры и онлайн-услуг, а рейтинг стран с его показателями составляется экспертами ООН раз в 2 года.

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