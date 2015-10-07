Семерка победителей едет в США Свежий выпуск 400 Сергей ОСАНОВ

В США стартап-команды представят CRM-систему для компаний малого и среднего бизнеса AlmaSales, программное обеспечение для конкурентного анализа рынка Bizmo, мобильную платформу для кредитования TapLend, сервис горячих звонков Fastcallmanager, игру Greedy для обнаружения лучшей цены на продукты питания, систему семейной безопасности «Мангуст», которая позволяет в режиме реального времени отслеживать, где находится ваш ребенок, мессенджер CRM с интеграцией Whatsapp/;Instagram для малого и развивающегося бизнеса.

Во время поездки команды познакомятся с экосистемой Кремниевой долины, международными фондами, университетами, смогут посмотреть, как работают конкуренты, а также получить оценку и рекомендации по улучшению собственных проектов от представителей венчурных фондов, международных IT-компаний и инвесторов из США.

Отметим, что на протяжении августа и сентября стартап-команды прошли обучение в бизнес-акселераторе международного уровня в Казахстане в окружении профессио­нальных менторов, работавших в Microsoft, Yahoo Inc, Visa, Groupon, RBC, 500 Startups и многих других успешных мировых компаниях. Поезд­ка в Кремниевую долину является следующим этапом акселерации.

– Акселерационная программа в Кремниевой долине позволит ребятам расширить свой кругозор и понять, по каким принципам работает одна из самых мощных экосистем планеты, получить обратную связь от профессионалов отрасли и инвесторов. Поездка в корне изменит их жизнь, ведь они увидят новую реальность, где абсолютно другая конкуренция, увидят, как работает большой бизнес. Молодые казахстанцы в прагматичную, жесткую экосистему, где каждый мечтает стать № 1 в App Store, но достигает успеха лишь тот, кто умеет прошибать стены, – сказала управляющий директор и основатель международного бизнес-акселератора Happy Farm Анна Дегтерева.

После завершения акселерацион­ной программы в США стартап-команды выступят на первом глобальном Инновационном конгрессе TECHCONNECT.TECH, который пройдет 12 ноября в Астане. Участниками конференции станут 100 лучших стартапов Евразии, 150 инвесторов, бизнес-ангелов и венчурных фондов, 20 экспертов отрасли с мировым именем, а также более 30 региональных и международных IT-компаний.



