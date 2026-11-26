Футзальный клуб «Семей» сделал первый шаг на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов УЕФА, одержав победу над украинским «Атлетиком». Стартовый матч 1⁄8 финала самого престижного клубного первенства Европы состоялся на нейтральной площадке – «Футзал Арене МФФ» в молдавском городе Чореску. Встреча получилась зрелищной и напряженной.

фото МФК «Семей»

Уже на седьмой минуте бразильский легионер Фернан вывел подопечных испанского специалиста Серджи Альтисента вперед, однако незадолго до перерыва Эдуард Нагорный восстановил равновесие. Во втором тайме украинский клуб остался в меньшинстве, и на 26-й минуте бразилец Педриньо вновь вывел казахстанскую команду вперед. За пять минут до финальной сирены Олег Выставной сравнял счет – 2:2, но вскоре «Атлетик» лишился еще одного игрока – красную карточку получил голкипер Богдан Мещеряков. А на 38-й минуте Педриньо оформил дубль, обеспечив «Семею» победу со счетом 3:2.

Теперь судьба путевки в четвертьфинал решится 5 декабря в Семее. Преимущество в один мяч оставляет сопернику шансы на успех, однако поддержка родных трибун должна стать дополнительным аргументом в пользу казахстанского клуба.

Напомним, что менее удачно начал выступление в плей-офф другой представитель Казахстана – алматинский «Кайрат». Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в польском Гливице уступил местному «Пясту» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 4 декабря в Алматы.

Тем временем юношеская сборная Казахстана (U-19) провела два товарищеских матча со сверстниками из Марокко на площадке спортивного комплекса Kokshe Arena в Кокшетау. В первой встрече казахстанцы одержали убедительную победу – 6:2. Однако в повторном поединке марокканцы взяли реванш – 4:1.