Футзальный клуб «Семей» сделал первый шаг на пути к четвертьфиналу Лиги чемпионов УЕФА, одержав победу над украинским «Атлетиком». Стартовый матч 1⁄8 финала самого престижного клубного первенства Европы состоялся на нейтральной площадке – «Футзал Арене МФФ» в молдавском городе Чореску. Встреча получилась зрелищной и напряженной.
Уже на седьмой минуте бразильский легионер Фернан вывел подопечных испанского специалиста Серджи Альтисента вперед, однако незадолго до перерыва Эдуард Нагорный восстановил равновесие. Во втором тайме украинский клуб остался в меньшинстве, и на 26-й минуте бразилец Педриньо вновь вывел казахстанскую команду вперед. За пять минут до финальной сирены Олег Выставной сравнял счет – 2:2, но вскоре «Атлетик» лишился еще одного игрока – красную карточку получил голкипер Богдан Мещеряков. А на 38-й минуте Педриньо оформил дубль, обеспечив «Семею» победу со счетом 3:2.
Теперь судьба путевки в четвертьфинал решится 5 декабря в Семее. Преимущество в один мяч оставляет сопернику шансы на успех, однако поддержка родных трибун должна стать дополнительным аргументом в пользу казахстанского клуба.
Напомним, что менее удачно начал выступление в плей-офф другой представитель Казахстана – алматинский «Кайрат». Двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в польском Гливице уступил местному «Пясту» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 4 декабря в Алматы.
Тем временем юношеская сборная Казахстана (U-19) провела два товарищеских матча со сверстниками из Марокко на площадке спортивного комплекса Kokshe Arena в Кокшетау. В первой встрече казахстанцы одержали убедительную победу – 6:2. Однако в повторном поединке марокканцы взяли реванш – 4:1.