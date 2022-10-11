Общество
Семейчане жалуются на невыплату заработной платы
Флора Левина

А зарплаты нет

Семейчане жалуются на невыплату заработной платы. Ситуация сложилась из-за перерегистрации учреждений в области Абай.

Вот уже два месяца госслужащие и учителя как можно туже затягивают пояса. Положенных выплат людям придется ждать аж до конца октября. А все из-за вновь образовавшейся области Абай. В регионе началась перерегистрация учреждений, и пока она не завершится, зарплату не выплатят. К примеру, полицейские не получают деньги два месяца, а учителя – с июня, так как в первом летнем месяце они получили отпускные и не думали о неприятном сюрпризе в новом учебном году.

А вот для рабочих машиностроительного завода невыплата заработной платы стала уже почти привычным делом. Люди не вытерпели и обратились к руководству АО «НК «Казахстан инжиниринг». По словам рабочих, вот уже четвертый месяц они не могут получить свои деньги. И такая история с задержками зарплаты происходит уже не в первый раз.

– Это продолжается более двух лет. Не выплачиваются ни страховые, ни пенсионные выплаты. Мы не можем оформить новые кредиты, погасить текущие. Детей в школы одевать не на что. Скоро зима, а у нас даже нет угля и дров, их просто не на что купить. На работу также ездить не на чем. Денег на проезд нет. Медицинскую помощь получить нельзя, потому что нет медстраховки, не идут отчисления, – говорят сотрудники завода.

Видеообращение они выложили в соцсетях и просят посодействовать в разрешении их проблемы. С руководством и рабочими предприятия встретился аким области Абай Нурлан Уранхаев.

В настоящее время предприятие проходит процедуру реабилитации, в связи с этим возникли проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам. Долг с июня по сентябрь составил порядка 84 млн тенге. Напомним, летом текущего года судом был утвержден план реабилитации предприятия. Как отметил глава региона, вопрос с представителями рабочей группы будет дополнительно изучаться, он взят на контроль – проинформировали в официальном сообщении пресс-службы акима области Абай.

Предприятие создано как филиал Рубцовского маши­ностроительного завода в 1969 году и было преобразовано в Семипалатинский машиностроительный завод с 1 января 1988 года. В 2004 году государственный пакет акций был передан в АО «НК «Казах­стан инжиниринг». В советское время предприятие было градооб­разующим, оно ежегодно выпускало по 1 200 единиц гусеничной техники. После распада СССР деятельность завода была практически парализована, так как завод был узкопрофильным и не имел возможности наладить выпуск других видов продукции. С 2005 года проведены работы по освоению новых видов продукции. Несколько лет назад это было единственное казахстанское предприятие, обладающее лицензией на сборку грузовой техники МАЗ.

Между тем на днях в одном из городских пабликов появи­лось следующее обращение семейчанки: «Каждый день читаю ваш паблик, и уже накипело. Я понимаю людей и их возмущение по поводу тепла. Дома холодно, печки вечно включены, но я хотела бы высказаться о другом. Почему руководство теплокома относится так к своим подчиненным... И раньше было, что задерживали зарплату, но в этом году край. Сейчас уже октябрь, а люди ждут зарплату за ИЮЛЬ! Как вот людям жить? Им ведь тоже надо платить за коммуналку, сады, школы, продукты. Те же самые кредиты, которые приходится брать. На что людям жить? Одни отговорки, одни обе­щания».

В ГКП «Теплокоммунэнерго» на жалобу горожанки отреагировали и ответили: « ГКП «Теплокоммунэнерго» сообщает, что заработная плата является приоритетом для предприятия и выплачивается в первую очередь. Задержка заработной платы связана с сезонностью работы предприятия, а именно отсутствием стабильного поступления денежных средств в меж­отопительный сезон. Заработная плата сотрудникам выплачивается по мере поступления денежных средств. На сегодняшний день выплачено более 70% заработной платы за июль месяц всем работникам предприятия. Существующая задолженность за июль в полном объеме, а также частично за август будет выплачена до конца октября. Также сообщаем, что полное погашение задолженности по заработной плате планируется в ноябре месяце».

На что жить людям до конца октября, ноября или года, никто ответа не дает.

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