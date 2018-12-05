Семейчанку, поранившую банкой ребенка, приговорили к 6 месяцам заключения

39-летняя жительница Семея Наталья Сергеева, проживающая на 10 этаже, решила стряхнуть через балкон яичную скорлупу из трехлитровой банки. Не удержав, по ее словам, стеклянную тару, женщина выронила ее на сидящего внизу во дворе мальчика, передает Altaynews.kz
Удар пришелся прямо на голову ребенка, с которым сидели еще двое детей. В результате чего девятилетний мальчик попал в больницу с резаными ранами на пол-лица, которые пришлось зашивать. По заключению экспертизы рубцы на лице являются неизгладимыми, что относятся к категории нанесении тяжкого вреда здоровью.
Приговором суда Сергеева была приговорена к 6 месяцам тюремного заключения по статье ст. 114 ч 3 УК РК "неосторожное причинение вреда здоровью" с возмещением морального ущерба в 500 тысяч тенге и материального в 163 тысячи тенге.
Как отмечается, в тот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
"Более года длилось данное расследование. При следственном эксперименте те действия, которые она проводила, банка не долетала до того места, а это 9 метров 80 сантиметров, где сидели дети. А при целенаправленном броске банка долетала. Мы считаем, что подсудимая сделала это умышленно", - проинформировал адвокат потерпевшей стороны Мейрхан Сеилбаев.
С оглашением приговора суда потерпевшая сторона не согласилась. Однако об апелляции родители мальчика решили пока подумать.
Напомним, несчастный случай произошел летом прошлого года.
Удар пришелся прямо на голову ребенка, с которым сидели еще двое детей. В результате чего девятилетний мальчик попал в больницу с резаными ранами на пол-лица, которые пришлось зашивать. По заключению экспертизы рубцы на лице являются неизгладимыми, что относятся к категории нанесении тяжкого вреда здоровью.
Приговором суда Сергеева была приговорена к 6 месяцам тюремного заключения по статье ст. 114 ч 3 УК РК "неосторожное причинение вреда здоровью" с возмещением морального ущерба в 500 тысяч тенге и материального в 163 тысячи тенге.
Как отмечается, в тот день женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
"Более года длилось данное расследование. При следственном эксперименте те действия, которые она проводила, банка не долетала до того места, а это 9 метров 80 сантиметров, где сидели дети. А при целенаправленном броске банка долетала. Мы считаем, что подсудимая сделала это умышленно", - проинформировал адвокат потерпевшей стороны Мейрхан Сеилбаев.
С оглашением приговора суда потерпевшая сторона не согласилась. Однако об апелляции родители мальчика решили пока подумать.
Напомним, несчастный случай произошел летом прошлого года.