Семейная пара насмерть отравилась газом в Шымкенте

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Тела мужчины и женщины 59-летнего возраста нашли в частном доме по улице Абдирова в Шымкенте. По предварительным данным, они скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщили в Шымкентском производственном филиале «КазТранГазАймак». На месте происшествия аварийная бригада выявила нарушение монтажа газовых приборов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR.

«В предбаннике размером 2,20 х 3,20 м установлен проточный водонагреватель марки «ТЕРLОFIТ». Дымоотводящая труба (гофра) проточного водонагревателя не плотно соединена с патрубками проточного водонагревателя и выведена через стену

потолка под крышу бани. Нет тяги в дымоходе проточного водонагревателя. Парилка отапливается самодельным отопительным котлом двухрожковым. Газопровод в виде пластиковой трубы длиной около 6 метров проведен к проточному водонагревателю и самодельному отопительному котлу», - говорится в сообщении газоснабжающей компании.

Договор на техобслуживание внутридомового газового оборудования отсутствовал.

Точную причину смерти покажет экспертиза.

Как отметили в газоснабжающей компании, с начала марта в Шымкенте это уже третий трагический случай, всего скончались четверо.