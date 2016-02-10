Семейная реликвия
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Наталья ИВАНОВА
Житель столицы Майкен Азенов подарил музею шашку времен Первой мировой войны. «Эта шашка принадлежала нашему дедушке Култану Ахметовичу Ахметову, уроженцу Омской области, участнику Великой Отечественной войны, сержанту 315-го стрелкового полка 19-й стрелковой дивизии. Шашка была найдена им на развалинах старого дома, очевидно, кто-то спрятал ее там во время гражданской войны», – сказал Майкен Азенов. Эту семейную реликвию его семья решила передать в Военно-исторический музей в память о замечательном человеке – Култане Ахметове, с пожеланиями коллективу музея больших успехов в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи, сохранении военных традиций, памяти наших предков – защитников независимого Казахстана.