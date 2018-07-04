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​Семейная ценность
Михаил Тё

Во всех районах в этот день прошли творческие часы, вечера кюев, книжные выставки, медиа­шоу, встречи с музыкантами, концерты и конкурсы.

Основное действо – «Дом­быра – халық мұрасы» – состоялось в Таразе у памятника великому акыну-жырау Жамбылу Жабаеву. В мероприятии приняли участие известные музыканты и дирижеры. Среди них – Ерлан Бактыгерей, ставший победителем проекта «100 новых лиц», Аман Малдыбаев, заслуженный деятель РК Мухтар Рахманкулов, лауреат международных конкурсов Адай Жумат, композитор и кюйши Абдимомын Желдибаев.

Под их руководством оркестр из 250 домбристов, представлявших областную филармонию, детско-юношеский центр, городской центр внешкольной работы и детского творчества, школы и колледжи, исполнил популярные композиции «Ерке сылқым», «Көне Тараз», «Балбырауын» и «Көңілашар». Примечательно, что на одной площадке здесь собрались музыканты разных возрастов – как профессио­налы, так и любители.

К примеру, для учителя музыки таразской средней школы № 48 Шолпан Жолсеитовой этот праздник – семейный, поскольку прак­тически каждый член ее семьи играет на домбре.

– Этот музыкальный инструмент имеет огромное значение в жизни каждого казаха, – отметила Шолпан. – Он – часть культурного наследия предков и испокон веков передается из поколения в поколение. Несмотря на то что в нашей семье нет профессиональных домбристов, мы очень любим традиционную музыку. Каждый может что-то исполнить на домбре, будь то песня или кюй.

Иногда глубокие мысли, радостные или печальные сообщения трудно передать словами, и тогда на помощь казахам издревле приходил любимый музыкальный инструмент. На эту тему зрителям была предложена театрализованная постановка «Домбыра үні» в исполнении актеров областного казахского драмтеатра и танцевального ансамбля «Ақкербез».

Амана Малдыбаева знают в области как великолепного исполнителя и композитора, который играет на домбре уже более 30 лет.

– Домбра – это самое сок­ровенное в казахской культуре, – говорит он. – Мало кому известно, что в музыкальной сокровищнице нашего народа более 10 тысяч кюев. Необходимо об этом говорить, исполнять их. Уверен, будущие поколения будут воспитываться именно на этих композициях. Сегодня имена таких мастеров, как Курмангазы, Дина Нурпеисова, Казангап, Нургиса Тлендиев и Каршыга Ахмедьяров, золотыми буквами вписаны в историю страны, они стали символами казахской музыки, а их произведения – народным достоянием.

– Благодаря Президенту страны у нас появился замечательный праздник, который призывает всех жителей Казахстана вспомнить традиции и обычаи, – отметил лауреат международных и республиканских конкурсов Ерлан Бактыгерей. – Казахи всегда придавали домбре огромное значение. Она была с ними и в горе, и в радости, помогала преодолевать трудности, восхвалять подвиги. Существует немало преданий и сказаний об этом музыкальном инструменте, что свидетельствует о его весомой роли в жизни народа.

Во многом благодаря ­домбре сохранился казахский язык. Появление нового национального праздника считаю очень правильным решением. Приятно видеть, как в нашем многонациональном государстве отмечают праздник все вмес­те. Среди участников нынешнего мероприятия много совсем юных домбристов – это здорово, поскольку я сам начал играть примерно с 5 лет. А особенно отрадно, что сегодня рядом с казахами представители других этносов, и они играют в одном оркестре. На мой взгляд, это и есть дружба, согласие, толерантность, успешное воп­лощение идей прог­раммы «Рухани жаңғыру».

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