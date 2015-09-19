Семейное созвучие

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Даже неустойчивая сентябрьская погода в этот день выдалась теплой и солнечной. Цветы, улыбки, поздравления… Телеоператорам и фотографам было совсем непросто выбрать удачный ракурс для съемок. В большой и дружной семье 20 человек. Ее глава Жаскайрат – музыкальный работник, виртуозно владеющий домброй. Он работает художественным руководителем в Доме культуры поселка Косарал Сырымского района. С женой Баян их познакомила и объединила «святая к музыке любовь». Она играет на инструменте, который называет своим тезкой. У них пятеро детей, которые унаследовали музыкальный талант родителей. Семейный ансамбль не однажды побеждал на конкурсах и фестивалях. Но и жизнь в трудолюбивой семье, где все готовы помогать друг другу, идет как по нотам. Равноправными членами стали в ней и двое племянников – дети родного брата Жаскайрата.
Впечатлениями о поездке Кенжибаевы поделились на встрече, состоявшейся в областном акимате. Открывая ее, заместитель акима области Бахтияр Макен отметил, что конкурс, который проводится по инициативе Президента Нурсултана Назарбаева, направлен на укрепление имиджа семьи, ее духовно-нравственных ценностей. Его участники являются гордостью страны и примером для молодого поколения. А Кенжебаевы говорили о том, что поездка в красавицу-столицу останется в памяти навсегда. И хотя участники конкурса были соперниками, общались они как настоящие друзья. Церемония подведения итогов конкурса стала ярким и задушевным праздником. Во время посещения Байтерека каждый из Кенжебаевых загадал свое желание, но было и общее – чтобы большая и сплоченная семья народа Казахстана жила в обстановке мира, дружбы, стабильности и согласия, которые в нашей стране объявлены главными ценностями.
Как рассказала секретарь областной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Светлана Альмуханова, в Приуралье применяются разные формы укрепления семейных ценностей. Престижными и популярными стали конкурсы на лучшую спортивную, молодежную, туристскую и самую читающую семью. Главное, чтобы увлечения и интересы были общими, сплачивали и объединяли. По словам акима Жетыкульского сельского округа Саламата Имангалиева, односельчане и провожали Кенжебаевых на конкурс все вместе, и встречать будут тоже сообща. Главным событием встречи в родном поселке станет концерт семейного ансамбля, любимого людьми всех возрастов.

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