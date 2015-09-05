Семейное тепло Свежий выпуск Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Проводимые в Жетысу районные и городские туры конкурса «Мерейлі отбасы» становятся все популярнее. Если в прошлом году в них участвовало 172 семьи, то в нынешнем количество конкурсантов увеличилось до 253. Членам жюри – известным общественным деятелям – все труднее выбрать из числа номинантов самую образцовую ячейку общества. Среди кандидатов на высокое звание – славные трудовые династии, старшее поколение которых служит предметом особой гордости для потомков. Так, победителями областного этапа конкурса были признаны сразу две семьи простых сельских тружеников.

О дружном семействе Оспановых из Алакольского района, пользующихся большим уважением среди земляков, мы уже рассказывали в одном из номеров «Казахстанской правды». Пришел черед их конкурентов – супругов Калиевых из Панфиловского района, по решению жюри также награжденных почетным дипломом и сертификатом на сумму миллион тенге!

Глава семьи Балабек Калиевич по специальности зоотехник. Без малого 45 лет он посвятил важному делу – разведению племенных пород крупного рогатого скота. Начинал простым чабаном в родном совхозе «Коктал». В советское время животновод регулярно становился победителем различных соцсоревнований: по продуктивности стада, количеству приплода и другим производственным показателям ему не было равных не только в Панфиловском районе, но и во всей Алматинской области.

– Крестьянский труд – дело нелегкое, – говорит аксакал. – Чтобы сохранить и приумножить поголовье, нужно ежедневно с раннего утра и до позднего вечера ухаживать за животными: заготовить вовремя комбикорм, сено, провести успешно зимовку, вырастить молодняк. Работать приходится в дождь и снег, в мороз и жару…

В 1994 году Балабек Калиев основал крестьянское хозяйство, которое сегодня имеет статус племенного и считается одним из крупных в Жетысу. Здесь разводят элитную породу санта гертруда, всего на балансе предприятия более 2,5 тыс. голов скота: коров, овец, лошадей.

Но самым бесценным богатством в своей жизни Балабек-ата и его жена Саруар-апа считают теплый семейный очаг. По их словам, это место, где каждый человек чувствует себя счастливым, где царят любовь и взаимопонимание. Супруги вырастили 12 детей, подаривших им 31 внука и 42 правнуков. Впечатляет!

– Мы постарались дать сыновьям и дочерям хорошее воспитание, учили их быть честными, трудолюбивыми, – рассказывает обладательница знака «Алтын алқа», автор сборника стихо­творений «Ана сыры» Саруар Калиева. – Всю жизнь трудясь в сельской местности, привили им главное – любить родную землю, работать с душой и понимать, что от этого зависит не только твое благополучие, но и будущее детей и внуков.

Сейчас трое сыновей Балабека Калиевича продолжают дело отца: развивают фермерский бизнес. Другие дети и внуки тоже заняли достойное место в жизни. За одним столом такому большому семейству довольно трудно собраться. Между тем, когда справляют крупные семейные торжества, свадьбы или юбилеи, может показаться, что гуляет целый аул. По словам старшей дочери Кулшат Турсуновой, победа на областном этапе конкурса «Мерейлі отбасы» стала приятной новостью для всех домочадцев. Теперь Калиевы решают, кого из молодых делегировать на финальный тур в столицу вместе с любимыми дедушкой и бабушкой.



