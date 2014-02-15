Семейные старты

Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, открывая веселые старты, отметила, что представители Казах­стана отдают все силы, отстаи­вая честь страны на Играх четырехлетия.

– Олимпиада – это не только главная цель в карьере любого спортсмена, но и огромный праздник. Праздник сегодня и у нас! Может быть, именно сейчас кто-то из маленьких участников эстафеты решит примерить на себя судьбу олимпийского чемпиона, – сказала знаменитая спортсменка.

На празднике собрались более сотни спортсменов-любителей. Сразу у стартов их ждали подарки – веселые «ледянки». Вдоволь накатавшись с горки, дети вместе с родителями приняли участие в эстафете «Гонки на санках». Спортивный азарт, желание быть первым привели многих к заветной победе. Чемпионы получили в подарок лыжи, а самая многочисленная семейная команда – санки. В завершение участники скандировали: «Алга, Казахстан!», тем самым передавая привет казахстанским спортсменам в Сочи. Праздник закончился танцами и чаем с баурсаками.

Ольга ПЕТРОВА

фото организаторов