Семейный бизнес Каламкас-аже Статьи 585 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Руководит им Жексенбай Сабытай. Собственным делом он занялся еще на заре независимости страны – в начале 90-х. Основой стало небольшое личное подворье. Постепенно решил увеличить число поголовья – коров, овец, лошадей. Тем более что присмотреть, ухаживать за живностью помогала вся семья. Благо она у него большая – вместе с супругой Каламкас Жалмухановой вырастил и воспитал 10 детей.



Так родился семейный бизнес. Кредит не стали брать, опирались на собственные сбережения. Каламкас в хозяйстве за главного финансиста – она бухгалтер. Впрочем, обязанности распределены за каждым из членов семьи. Дочь Анаргуль, сноха Каракоз помогают в дойке кобылиц, зять Омирбек и сын Темирбек отвечают за содержание живности, задействованы в фермерстве и другие домочадцы, в том числе внучата. Их у Каламкас-аже и Жексенбая-ата немало. В свободное от учебы время они приезжают на животноводческую точку и тоже засучивают рукава. Как говорится, без работы никто не остается.



Помимо ухода за скотом, а нынче в КХ "Қостемір" имеется 60 коров, три десятка лошадей, не без участия Каламкас-аже налажено производство более 17 видов различной молочной продукции, включая айран, кумыс, курт, творог, сметану, сливочное масло, жент, балкаймак. Свежий, натуральный, экологически чистый товар не залеживается, скупается быстро на рынке. Появились даже свои постоянные клиенты. Сбыт продукции также бойко идет и в Актобе, и в соседней Атырауской области. Каламкас-аже активно участвует в различных выставках. Выезжала даже в Алматы, Астану. Нередко вместе с Жексенбаем привозит она свой товар на коммунальный рынок "Табыс", что в областном центре, где каждую субботу традиционно проходят сельскохозяйственные ярмарки.



На этом предприимчивые бабушка с дедушкой не ставят точку в своем бизнесе. Глава семейства намерен и дальше расширять производство, увеличивать поголовье за счет закупа племенных животных. Надеются для этого заполучить льготный кредит через региональный фонд поддержки сельского хозяйства.



– Государство сегодня создает все условия для развития предпринимательства, для поддержки таких, как мы, – говорит Каламкас Жалмуханова. Ведь Президент страны обращает особое внимание на то, чтобы каждый казахстанец имел возможность открыть собственное дело, занимался семейным бизнесом. Независимость нам подарила свободу творческой мысли, и теперь мы сами можем определять свою судьбу и строить наше будущее. Приумножая благополучие семьи, мы одновременно приумножаем и общее национальное достояние.



