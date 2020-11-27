Фото с сайта polisia.kz
Семейный дебошир сломал жене руку и ногу в СКО. Женщину с детьми поместили в приют для жертв бытового насилия, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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С 25 ноября полицейские СКО участвуют в республиканской акции "16 дней без насилия в отношении женщин". Участковые в усиленном режиме ведут проверки мест жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, и неблагополучных семей.
В одном из сел Мамлютского района стражи порядка проверили недавно приехавшую из другой области семью. Дома были 35-летняя жена и трое детей. У женщины были явные следы побоев. Сначала она пыталась выдать травмы за последствия неудачного падения, но, поговорив с полицейскими, признала, что нередко страдает от побоев супруга.
Очередной всплеск агрессии супруга закончился для женщины переломами руки и ноги. Писать заявление на мужа она не решалась. Но участковые приняли меры, которые могут исправить ситуацию. Сейчас она вместе с детьми (младшей дочери полгода) находится в приюте для жертв бытового насилия.
В отношении 44-летнего супруга вынесено защитное предписание – следующие полгода ему запрещено встречаться с женой, преследовать ее. Также он привлечен к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Семья поставлена на учет.
"Мы все надеемся, что этих мер окажется достаточно, дебошир встанет на путь исправления. Латентный характер преступлений в семейно-бытовой сфере существенно затрудняет их профилактику. Женщины зачастую мирятся с домашними тиранами, не знают своих прав. Поэтому большое значение придается информационно-разъяснительной работе. В людных местах размещены информационные плакаты и билборды, распространяются памятки и буклеты по профилактике бытового насилия", – говорит старший инспектор группы по защите женщин от насилия Управления МПС ДП СКО Асия Абжанова.