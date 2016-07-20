​Семейный доктор

Татьяна ШЕПОТАТЬЕВА, Аксу

На участке ВОП № 9, который обслуживает Дамеш Хусаинова, более 2 500 пациентов. Каждый день у ее врачебного кабинета собираются десятки людей, чтобы попасть на прием. А затем медик ходит еще на вызовы по домам. И на каждого хватает сердечного тепла, добрых слов, ведь самую благородную профессию она выбрала по зову сердца.

Стать врачом Дамеш Хусаинова мечтала с детства. В 1976 году успешно окончила среднюю школу № 4 и поступила на лечебный факультет Семипалатинского медицинского института. В 1982-м вернулась дипломированным специалистом в родной город и проходила интернатуру сначала в терапевтическом отделении Ермаковской (ныне Аксуской) центральной больницы, потом – на участке. Три года работала в приемном покое, а с 1986 по 1998 год – в инфекционном отделении больницы, затем 15 лет была врачом-терапевтом в доме-интернате для престарелых и инвалидов. С 2013-го по настоящее время трудится в поликлинике Аксу.

– Мне очень повезло с наставниками, которые своим самоотверженным трудом каждый день доказывают верность клятве Гиппократа. Это врачи от бога – Георгий Цой, Ольга Гаврильман и Темирбулат Кабышев, – говорит Д. Хусаинова.

О своей работе Дамеш Багдатовна может говорить часами. Чувствуется не только ее профессионализм, широта медицинских познаний, но и искреннее желание исцелить пациента, найти в нем союзника в борьбе с недугом. К каждому больному у нее индивидуальный подход. Она всегда очень тщательно ищет причину заболевания, чтобы поставить правильный диагноз и сделать назначения, а при необходимости направить пришедшего на прием и на дополнительное обследование на консультацию к узким специалистам.

Для этого она не жалеет ни сил, ни личного времени. С большой благодарностью врач говорит о своих верных помощницах – медицинских сестрах Батиме Мухамедьяновой и Мергуль Мухамедьяновой, которые вместе с ней ведут прием пациентов.

– Сложностей в работе врача общей практики, конечно, немало. Но все можно преодолеть, если эту профессию пропускать через сердце, если сострадать больному. Приятно осознавать, что пациент приходит к тебе на прием как к родному человеку. И конечно, это вдвойне ответственно, ведь и для меня они тоже за три с половиной года работы на участке тоже стали родными. На моих глазах растут самые маленькие мои пациенты, за здоровьем которых наблюдаю с самого рождения, – рассказывает семейный врач.

Очень радует ее то, что в поликлинику приходят молодые, хорошо подготовленные врачи, которым она и ее коллеги всегда рады помочь добрым советом. 

