Семейный вездеход

Новый SsangYong обладает повышенной проходимостью и устойчивостью на дороге благодаря высокому дорожному просвету и системе подключаемого полного привода Part-Time, а также системам электронного распределения тормозных усилий ABS и EBD. На данный момент завод комплектует SsangYong Rodius двухлитровым дизельным двигателем мощностью 149 лошадиных сил с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. При этом расход топлива, согласно паспортным данным, едва превышает 10 литров на 100 километров пути даже в городских условиях движения, а на трассе вовсе может снизиться до шести.

Валерий ВЕДЕНКО,

Костанай