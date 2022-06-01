Фото: кадр из видео/Алматы-9
Общество
Семьи случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда "Қазақстан халқына"
Диасов Ораз
корреспондент

Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК сообщил, что семьи 19-ти случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда «Қазақстан халқына», передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Расследование январских событий еще продолжается, но некоторым семьям уже выплатили компенсацию за смерть близких, признанных случайными жертвами. Мы получили список из 19 человек, связались со всеми, оказали им помощь», - сообщил Болат Жамишев.

По его словам, распределительный совет Фонда принял решение, что выплаты будут осуществляться только случайным жертвам январских событий.

«К нам поступают запросы от граждан и от родственников погибших. Мы всю информацию от организаций, омбудсменов отправляем в компетентные органы и ждем обратную связь. В течение мая мы информацию из компетентных органов о заявленных людях не получали. Но я полагаю, по мере того, как завершатся следственные действия, эти списки мы получим. И ясно, что, не имея официальных списков, мы не будем оказывать помощь. Все будет связано с завершением следственных действий», - резюмировал Болат Жамишев.

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