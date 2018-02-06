Семиклассница повесилась в Караганде

Происшествия
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Ученица седьмого класса средней школы № 23 в Караганде совершила суицид, расследованием обстоятельств ее смерти занимается полиция, передает Inform.kz.

Девочка повесилась, когда мама в другой комнате укладывала трехлетнего ребенка спать. Тело обнаружил в спальне средний сын, когда вернулся с тренировки.

"Наша девочка вела активный образ жизни. Училась удовлетворительно. Вела активный образ жизни, посещала кружок фигурного катания. Девочка из полной семьи. Ее родители всегда были в контакте с администрацией школы, посещали родительские собрания, поддерживали связь с классным руководителем, интересовались успеваемостью дочери", – прокомментировал директор школы № 23 Нуркен Ашыкбаев.

Семиклассница перевелась в эту школу три месяца назад. Ранее она училась в школе-лицее № 101. Документы на перевод в другое учебное заведение она подала еще летом 2017 года, но ее бабушка настояла, чтобы она вернулась в лицей и училась только там, объясняя это тем, что уровень образования в лицее выше. Девочка училась в 101-ом лицее всего месяц, после чего забрала документы и перевелась в школу № 23.

"Причиной перевода учащихся мы не интересуемся. Мы доброжелательно примем каждого ученика. Негативной причины смены школы тут нет. Девочка была доброжелательной, неконфликтной. Просто в этом районе у нее было много друзей, которые учились в нашей школе. Да и она сама жила поблизости", – говорит Нуркен Ашыкбаев.

Комментарии пользователей социальных сетей о том, что девочку склоняли к суициду, директор не подтвердил и не опроверг.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть слухи, связанные с обстоятельствами смерти ученицы. Правоохранительные органы занимаются расследованием", – сказал Нуркен Ашыкбаев.

Полиция не комментирует обстоятельства смерти несовершеннолетней. По сведениям учеников школы, девочка несколько месяцев переписывалась с одним из учащихся, который обсуждал с ней тему суицида.

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