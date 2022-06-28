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Происшествия , Видеогалерея
Семилетняя девочка застряла во фляге в Туркестанской области (видео)

Туркестанские спасатели вызволили из металлического бидона семилетнюю девочку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Инцидент произошел в селе Атакент Жетысайского района Туркестанской области. Ребенок 2015 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, забрался во флягу для воды и застрял в ней.

На вызов выехали четыре спасателя. Специальными инструментами они разрезали контейнер, освободили девочку и передали ее родителям. Ребенок чувствует себя хорошо.

 

 

 

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