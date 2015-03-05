Семинар для членов избиркомов

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Салтанат АБДИЖАППАРОВА
На сегодня свои кандидатуры выдвинули 5 казахстанцев, в том числе одна женщина. Об этом сообщил секретарь Центральной избирательной комиссии РК Бахыт Мельдешов на семинаре-совещании, организованном в Шымкенте на базе ЮКГУ им. Ауэзова для членов территориальных избиркомов.

В настоящее время идет проверка соответствия данных кандидатур требованиям Конституции и закона о выборах. После этого каждый из претендентов должен собрать подписи не менее 93 012 казахстанцев, или 1% избирателей (на 1 января 2015 года их зарегистрировано более 9 млн.).

Бахыт Мельдешов напомнил, что на президентских выборах в 2011 году выдвигались кандидатуры 11 человек. Но в бланки для голосования в итоге были включены фамилии лишь 4 из них. Многие не смогли набрать нужное количество подписей.

Секретарь Центризбиркома разъяснил главные задачи, поставленные перед территориальными комиссиями. В первую очередь, по его словам, необходимо опубликовать в СМИ границы избирательных участков. Опираясь на эту информацию, избиратели могут начать регистрацию.

– В Южном Казахстане всегда отмечается высокая явка избирателей, – отметил Б. Мельдешов. – Надеемся, что и на предстоящих внеочередных президентских выборах южноказахстанцы проявят активность. Необходимо провести их честно, открыто и на высоком организационном уровне.

В ходе работы семинара-совещания были обсуждены вопросы, касающиеся материально-технического обеспечения избирательной кампании, а также эффективного взаимодействия избирательных комиссий, местных исполнительных органов, неправительственных организаций, институтов гражданского общества и средств массовой информации.

Аналогичные семинары члены территориальных избирательных комиссий проведут на местах с участковыми избирательными комиссиями.

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