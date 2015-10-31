​Семинар для прокуроров

В мероприятии приняли участие представители Генпрокуратуры РФ во главе с первым заместителем руководителя ведомства Александром Буксманом, сотрудники главного надзорного ведомства РК, главных военной и транспортной прокуратур Казахстана, прокуроры приграничных областей двух стран, а также аким Павлодарской области Канат Бозумбаев.

Открывая форум, первый замес­титель Генерального прокурора РК Иоган Меркель подчеркнул, что свободное перемещение товаров, услуг, капиталов, рабочей силы в рамках Евразийского экономического союза и осуществление согласованной политики в ключевых отраслях экономики ставят перед прокурорами двух государств новые задачи.

Он отметил, что сотрудничество генеральных прокуратур Казахстана и России как в многостороннем, так и двустороннем формате осуществляется достаточно плодотворно. Эффективность работы правоохранительных органов на фоне интеграционных процессов может быть значительно повышена путем усиления координирующей роли прокуроров и устранения бюрократических барьеров.

В ходе двухдневного семинара были обсуждены вопросы, касающиеся консолидации усилий и поиска совместных решений в борьбе с трансграничной организованной преступностью, незаконной миграцией, нарко- и киберпреступностью, религиозным экстремизмом и терроризмом, легализацией доходов, добытых незаконным путем, и нарушениями в сфере охраны природных ресурсов.

Также особое внимание участники форума обратили на необходимость осуществления непосредственных контактов между территориальными прокуратурами соседних стран при оказании правовой помощи по уголовным делам.