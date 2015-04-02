Семинар-тренинг для наблюдателей

Организатором мероприятия выступила Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами в Республике Казахстан.
– Сегодня мы набираем новые группы наблюдателей для знакомства с избирательным законодательством. В ходе прошлых выборов насчитывалось около 5 тысяч наблюдателей. На этот раз мы планируем довести эту цифру до 10 тысяч, – отметил член Республиканской общественной комиссии по контролю за выборами Владимир Тельнов.– На сегодня во всех областях созданы районные комиссии. Работает сайт: www.Bakylau.kz
, где наблюдатели могут найти ответы на все интересующие вопросы.
Главной целью семинара было формирование целостного понимания миссии и задач РОККВ и совершенствование процесса наблюдения. В ходе семинара рассмотрены вопросы ключевой роли наблюдателей в избирательном процессе, применения информационных технологий в процессе наблюдения. Также особое внимание было уделено международным стандартам выборов и анализу опыта деятельности РОККВ в избирательных кампаниях.