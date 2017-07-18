Семинар у кромки поля

Разговор коснулся в первую очередь строгого соблюдения агротехнических требований, применения современной техники – от посева до уборки, грамотной селекционной работы в семеноводстве. И в этом плане наглядно были продемонстрированы результаты такой деятельности на полях сразу нескольких хозяйств. Полезные рекомендации участники встречи смогли получить от экспертов канадской фирмы «Борго Индастриес», мирового лидера – поставщика на территории РК высокотехнологичного сельхозоборудования. Много ценных советов дали и ученые-аграрии, в частности региональный представитель компании ТОО «Баер» в Казахстане кандидат сельскохозяйственных наук Алдаберген Нугманов.

В том, что правильная агротехника, севообороты, грамотный научный подход при возделывании сельхозкультур себя оправдывают и в засушливой зоне, участники семинара воочию убедились, побывав на поле ТОО «Пригородное», где уже через неделю собираются приступить к уборке озимой пшеницы. Здесь строго соблюдают севообороты, подбирают районированные сорта. И посевы в разы лучше.

Под урожай 2017 года осенью прошлого года в хозяйстве отвели 500 га под озимую рожь и 230 га – под пшеницу сорта «саратовская-90». Теперь ожидают получить урожай порядка 10–15 центнеров с гектара, хотя осень оказалась неблагоприятной, да и осадков было мало. Тем не менее озимая пшеница показала себя лучше, чем яровая. Поэтому в будущем году тут намерены на 80% перейти на озимые. Кроме того, выращивают здесь и овощные культуры. Основное направление – картофель.

Одним из хозяйств, внедряющих новые технологии производства с применением современной техники, является ТОО «Дилэнд». С фирмой «Борго Индаст­риес» товарищество сотрудничает с 2011 года. Тесные взаимосвязи у него и с учеными-семеноводами Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции.

По словам директора ТОО Кайрата Байтулика, благодаря госпрограмме субсидирования аграрии приобрели современную технику в количестве 20 единиц – это посевные комплексы, бункера-накопители для удобства уборки, почвообрабатывающие агрегаты. Поскольку природно-климатические условия в Канаде и РК во многом схожи, это оборудование достаточно легко адаптировано для использования в местных условиях. При поддержке государства в хозяйстве применяют также уникальную систему заготовки семян. У сельхозпредприятия есть свой стационарный семенной завод, на котором действуют сортировочная и протравочная линии.

По примеру ТОО «Дилэнд» успешно работает и ТОО «Интер Агро». Оно также находится в тесном сотрудничестве с канадской фирмой. Первоначально технику закупали в лизинг через «КазАгроФинанс». А с 2014 года во многом помогли льготные государственные субсидии. Общая площадь посевов на сегодня у ТОО составляет 8 тыс. га, из них 90% занимают зерновые.

На основе изучения передовых технологий в растениеводстве в хозяйстве начали вводить новые перспективные культуры для региона: из масличных – лен, из бобовых – нут. Использует хозяйство и местные сорта, выведенные на Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции. Отдельные делянки отвели специально под их селекционные сорта ячменя («илек-16», «илек-36»), твердой пшеницы… Реализует хозяйство зерно трейдерам. Дальше товар идет в Узбекистан и Кыргызстан. То есть со сбытом продукции проблем не возникает.

Как говорит директор ТОО «Интер Агро» Берик Оянгалиев, предприятие занимается растениеводством с 2014 года. Начинали когда-то с 700 га близ села Петропавловка. В данное время пашня составляет 7 тыс. га, из них 1 400 га – пары. В текущем году по рекомендации опытной станции впервые посеяли подсолнечник на 600 га, нут на 150 га, новые сорта ячменя. Основная же культура – пшеница. Есть склады для хранения. Полный штат работников составляет 27 человек, из них 16 – механизаторы.

По словам заведующего отделом селекции первичного семеноводства Актюбинской опытной станции кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Цыганкова, благодаря сотрудничеству с такими хозяйствами местные семеноводы имеют возможность осуществлять свои производственные опыты на их базе. Так, мягкую пшеницу «актобе-39», «степная-20», «степная-50» и ряд других уже готовят к передаче на государственное сортоиспытание. В госреестре уже 6 сортов проса актюбинской селекции, которые районированы по 11 регионам Казахстана.

Товаропроизводители, закладывая их непосредственно у себя, имеют возможность сделать выбор уже по проверенным сортам. Как отмечает ученый-селекционер, гнаться за урожайностью в зоне рискованного земледелия нет никакого смысла. Важна борьба за качество зерна, а это – грамотная агротехника, творческий подход. Так считает и Алдаберген Нугманов, который в текущем году рекомендовал на полях ТОО «Интер Агро» на специальных экспериментальных участках общей площадью 9 га посеять наряду с зерновыми масличные, зернобобовые и кормовые культуры.

Посев, обработка почвы осущест­влялись с помощью хозяйства. Как утверждает ученый-агроном, сегодня в жестких климатических условиях нужны новые подходы и в технологии возделывания, и в структуре посевов, чтобы каждый год фермер мог продавать урожай и иметь деньги. Поэтому на одну пшеницу делать ставку нельзя, надо адаптировать и такие культуры, как нут, зерновое сорго, кормовая кукуруза, подсолнечник. Тем более что в актюбинском регионе эти культуры очень востребованные.

При правильной технологии возделывания можно каждый год получать стабильные урожаи. С этим соглашается и знатный земледелец, руководитель ТОО «Алтынсарино» Айтекебийского района, Герой Соцтруда Борис Князев. Такие культуры, как сорго, нут, софлор, в своем хозяйстве он возделывает не первый год и приехал на семинар, чтобы поделиться опытом, послушать других. Говорит, учиться никогда не поздно и такие встречи всегда полезны.

В рамках семинара его участники посетили также поля ТОО «Еламан 2014» и ТОО «Пригородное», где на орошаемых участках возделываются картофель и другие овощные культуры.