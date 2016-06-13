Семинарское занятие по разъяснению сервиса «Судебный кабинет» для адвокатов юридической консультации г.Астана

Официально
Спец.военный суд


Семинар был проведен в помещении юридической консультации, в ходе которого слушателям были презентованы новые возможности сервиса «Судебный кабинет». Презентация взяла свое начало с инструкции по регистрации/входу в Судебный кабинет, далее путем приведения примеров были раскрыты возможности всех 6 сервисов Судебного кабинета, а также их подразделы.

Судебный кабинет – это единое окно для доступа к электронным сервисам судебных органов Республики Казахстан.
Посредством данного сервиса можно произвести поиск судебных документов и дел, оплатить онлайн государственную пошлину, отслеживать ход расмотрения дела, получить частично государственную услугу "Апостилирование официальных документов, исходящих из судебных органов", перейти на форум "Талдау" (обобщение судебной практики). Сервис «Судебный кабинет» предназначен для подачи заявлений, обращений, жалоб и ходатайств, а также для отправки писем в судебные органы Республики Казахстан. Все это можно осуществлять не удаляясь от своего рабочего места или дома, не затрачивая при этом ваши время и средства на прибытие в суд.

Адвокаты выразили благодарность за проведенное мероприятие и высказались о том, что использование Судебного кабинета для них очень удобно и практично, значительно экономит их время делая работу более оперативной.

