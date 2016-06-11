​Семиречье привлекает капитал

Точки роста



Перед открытием форума его участники – представители профильных министерств, акиматов Алматы, Алматинской и Жамбылской областей, дипломаты, крупные отечественные бизнесмены, а также их зарубежные коллеги – ознакомились с экспозицией значимых индустриальных и аграрных проектов, реализуемых в Жетысу. Как сообщалось, в прошлом году регион привлек инвестиций на 490 млрд тенге, выйдя на четвертую позицию в республике. Но это далеко не предел.

О богатом сельскохозяйственном, промышленном и транзитном потенциале края гостей проинформировал аким Алматинской области Амандык Баталов. По его словам, сейчас одним из приоритетных направлений для вложения капитала становится интенсификация сельхозпроизводства и глубокая переработка агропродукции. Выгодное географическое положение Жетысу, совокупность природно-климатических факторов позволяют местным фермерам обеспечить продовольствием не только жителей Алматы и области, но и экспортировать излишки за рубеж. Наиболее перспективные рынки сбыта – Китай и Иран.

К примеру, уже началось возрождение базовых отраслей: свекловодства, кукурузоводства, растут площади яблоневых садов, в том числе алматинского апорта. В окрестностях Алматы появилось множество современных теплиц, фрукто- и овощехранилищ, молочно-товарных ферм. Все эти объекты составляют основу продовольственного пояса, создаваемого вокруг мегаполиса.

Для дальнейшего подъема аграрного сектора необходимо решить задачи по расширению посевных площадей, реконструкции ирригационных сетей, плотин и водохранилищ, созданию крупных сельхозкооперативов.

Немалые резервы таит в себе и транс­портно-логистическая отрасль. Близость к Китаю предопределила строительство железнодорожной ветки Жетыген – Коргас, международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос», СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Благодаря реализации этих крупномасштабных проектов, вошедших в Карту индустриализации, увеличился объем казахстанско-китайских грузоперевозок, а в отдаленном Панфиловском районе уже выросли комфортабельные поселки, возводятся индустриальная и логистическая зоны сухого порта.

В ближайшие годы новыми точками экономического роста могут стать сразу пять индустриальных зон, строительство которых ведется в Талдыкоргане, Капшагае, Илийском, Жамбылском и Талгарском районах. Не менее важен туристический потенциал региона, имеющего уникальный природный ланд­шафт. Так, бурными темпами возводятся новые оздоровительные объекты на побережье Алаколя, горнолыжные комплексы в Каскелене и Текели. В числе других приоритетных отраслей, в которых ожидается приток частного капитала, определена возоб­новляемая энергетика. Благодаря вводу в строй малых ГЭС, ветровых и солнечных станций заметно сократился импорт электроэнергии извне.

Всего в текущем году планируется реализовать 115 инвестиционных проектов на сумму 94 млрд тенге, что позволит трудоустроить свыше 4,4 тыс. человек. Кроме того, в плане акимата области до 2020 года осуществить 443 проекта на сумму 2 трлн тенге, создать около 23 тыс. рабочих мест. Как отметил А. Баталов, привлечение инвестиций – один из главных показателей в работе районных, городских акиматов и областных управлений. Со стороны местных властей инвесторам будут созданы наилучшие условия для успешной реализации их бизнес-планов.

Кооперация регионов

В ходе форума выступили также аким Алматы Бауыржан Байбек и глава Жамбылской области Карим Кокрекбаев. Б. Байбек отметил важность развития продовольственного пояса и алматинской агломерации, в которую войдут сам город и несколько прилегающих к нему районов Жетысу. По данным экспертов, здесь будут проживать 2,8 млн человек, имеется ряд перспективных проектов по развитию пригородной зоны. Ежедневно на работу в Алматы из близлежащих поселков прибывает почти полмиллио­на человек, заезжает свыше 300 тыс. автомобилей. В свою очередь алматинцы все чаще начинают создавать бизнес в сельской местности. Глубокая экономическая связь области и города налицо, именно поэтому необходимо укреплять взаимодействие городского и областного акиматов, налаживать сотрудничество в сфере транспорта, торговли, туризма и энергетики.

С мнением коллеги согласился К. Кок­рекбаев, высказавшийся за углуб­ление кооперации соседних областей, создание совместных аграрных и промышленных производств, реализацию инфраструктурных проектов.

О мерах господдержки инвесторов рассказал на встрече вице-министр по инвестициям и развитию РК Ерлан Хаиров. Электронную карту развития предпринимательства представил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нуржан Альтаев. Вице-президент нацкомпании КТЖ Канат Алпысбаев выступил с докладом об инвестиционном потенциале СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». Бизнес-форум продолжился панельными сессиями, участники которых обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, государственно-частного партнерства, туризма, транспортной логистики и возобновляемой энергетики.

По итогам форума представители акиматов Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей заключили меморандумы о сотрудничестве. Кроме того, подписаны соглашения с рядом зарубежных и отечественных компаний на общую сумму 900 млн долларов. В их числе – проекты по строительству мясоперерабатывающего завода, молочно-товарной фермы, завода смазочных материалов, расширения птицефабрики.