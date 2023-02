Семизвездочный отель появится в Венесуэле

Отель Humboldt в столице Венесуэлы Каракасе первым в стране получит категорию "семь звезд". Об этом в своем Twitter написал президент страны Николас Мадуро, сообщает lenta.ru Он отметил, что внешний облик и внутреннее убранство отеля сохранятся и после того, как гостиница будет реконструирована и станет семизвездочной."В ноябре прошлого года первый семизвездочный отель открылся в Китае. На строительство шанхайского Wanda Reign on the Bund ушло три года и 515 миллионов долларов. В номерном фонде отеля – 193 помещения, площадь самого большого из них составляет 288 квадратных метров. Цены варьируются от 438 долларов до 1,4 тысячи долларов за ночь", – пишет портал.В июле 2016 года первый в Грузии семизвездочный отель заработал в Тбилиси. Комплекс The Biltmore Hotel Tbilisi состоит из двух зданий, в одном из них ранее размещался Институт марксизма-ленинизма, построенный в 1930-х годах.Максимально возможной категорией отеля считаются "пять звезд". Известно всего несколько люксовых гостиниц в мире, владельцы которых позиционируют их как шести- и семизвездочные. Подобные оценки не входят в официальную классификацию.Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.Год назад газета The Independent сообщала, что в Венесуэле из-за гиперинфляции магазины вынуждены принимать купюры на вес. Местные жители ходят за покупками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными.