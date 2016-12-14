Съемки снимавшегося в Казахстане сериала "Марко Поло" закрыты

Фото с сайта trip-point.ru
Генеральный продюсер Netflix Синди Холланд, снимавший фильм "Марко Поло", сообщил о закрытии съемок фильма, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на rosbalt.ru
.
"Мы бы хотели поблагодарить всех актеров сериала за прекрасную работу и чудесное сотрудничество. Также хотелось бы выразить благодарность продюсерам за то, что они вложили в свой проект душу и сердце", – сказал Холланд.
Сериал вышел на экраны в 2014 году, однако не получил высоких оценок. Главный критик журнала The Hollywood Reporter Тим Гудман назвал фильм "ТВ-шоу с кунг-фу и скучной историей".
Между тем исполнитель главной роли Лоренцо Рикельми был номинирован на "Золотой глобус". Оценки фильма на сайте kinopoisk.ru составляют 7,7 баллов.
Фильм об известном исследователе снимался в Казахстане, в Италии и в Малайзии. В съемках принимали также участие и казахстанские актеры.