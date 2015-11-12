​Съемки закончены. Скоро эфир

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Гуляим ТУЛЕШЕВА

В мероприятии приняли участие директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта, заслуженный деятель РК Актоты Райымкулова, заслуженный деятель РК Арман Асенов, а также художественный руководитель Казахского академического музыкально-драматического театра им. К. Куанышбаева, народный артист Казахстана Талгат Теменов.

Как рассказала Актоты Райымкулова, в рамках комплексной программы «Мәңгілік Ел», которая реализуется по четвертому направлению Плана нации «100 конкретных шагов», в настоящее время ведется работа над серией документальных фильмов «550-летие Казахского ханства». Будет выпущено десять эпизодов продолжительностью 26 минут каждый, продублированных на казахский, русский и английский языки. В проект вовлечены известные ученые, историки, писатели.

Сейчас съемки документальных фильмов закончены, и после монтажа зрители смогут увидеть их по отечественным телеканалам. В частности, с каналами «Қазақстан» и «Евразия» уже достигнуты договоренности о выходе сериала в эфир.

Кроме того, вскоре завершится работа над казахстанским анимационным фильмом «Қазақ елі» режиссера Батырхана Дауренбекова.

– По плану 10 декабря мы завершаем этот проект, и в январе сможем показать ленту на отечественных телеканалах, – пояснила Актоты Райымкулова, добавив, что проект вызывает большой интерес в других странах и уже идут переговоры о трансляции фильма на зарубежных экранах.

На текущий момент на киностудии «САҚ» завершены все съемочные работы по данному проекту, идет монтаж.

В числе других проектов в рамках реализации Плана нации спикеры назвали кинофильм «Аманат», премьера которого прошла в Казахстане. Среди совместных с российскими кинорежиссерами – картины «Амре», об Амре Кашаубаеве, а также «28 панфиловцев», «Дорога к матери», посвященные 70-летию Великой Победы. 

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