Семнадцать степеней защиты

Болат ХАСЕН, директор Института проблем комплексного освоения недр
Всем, кто выезжает за границу, известно, что иные страны на бумажных деньгах и чеканных монетах размещают портреты людей, которые внесли особый вклад в историю государства, и чьи имена служат его визитной карточкой. В США – президенты Авраам Линкольн и Джордж Вашингтон, в Индии – это Махатма Ганди, в Великобритании – королева Елизавета II. Примеров множество.
И то, что Национальный банк выпус­тил новую десятитысячную банкноту с изображением действую­щего Главы государства Нурсултана
Назарбаева, – приятная новость, ведь с именем Лидера нации связано создание и развитие молодой страны. Тираж новой банкноты небольшой, и я уверен, что государственный денежный знак в 10 тыс. тенге с портретом Первого Президента Республики Казахстан первым делом разойдется среди нумизматов и уже в первый год своего существования станет коллекционной редкостью.

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