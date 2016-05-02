Семья – главное богатство

Юрий родился в Омской области, откуда вместе с мамой переехал в Аксу. Работает водителем. Его отец Владимир Николаевич – татарин, по профессии – инженер, имеет высшее техническое образование. У его матери Манчуи Ибраевны отец – казах, мама – татарка, она по специальности товаровед, сейчас на заслуженном отдыхе.
Гульнара – казашка, родилась и выросла в Аксу. По профессии она хореограф и экономист: сначала окончила колледж им. Жаяу Мусы, потом – факультет экономики и финансов ПГУ им. С. Торайгырова. Работает директором центра занятости. Ее отец Сапарбек Каркенович всю жизнь трудился на АЗФ водителем в автохозяйственном цехе. К сожалению, его уже нет рядом, но внуков своих он успел понянчить. Мама Гульнары Куляш Тусупбековна – продавец, сейчас на пенсии.
…У Юрия и Гульнары трое детей – два сына и дочка. Старший сын, Динислам, учится в первом классе. Рафаиль и Ясмин – близнецы, им три года, они ходят в детский сад. – Имена детям мы выбирали по согласию: муж назвал сына, а я – дочку, – говорит Гульнара Сапарбековна. – Наши дети ходят в казахскую школу и в казахский детский сад, осваивают государственный язык. И в школе, и в садике сейчас изучают английский. Мы с Юрием общаемся с ними на русском языке, бабушка Манчуя – на татарском, бабушка Куляш – на казахском. Так что проблем с изучением языков, думаю, у них не будет. Уже сейчас они, соответственно своему возрасту, понемногу говорят на трех языках – казахском, русском, татарском. Дома мы готовим любимые блюда детей – казахский бешбармак, татарский учпочмак, азу, русские пельмени. Сейчас к ним прибавилась популярная итальянская пицца. Мы любим праздники Наурыз, Новый год, каждый год семья ездит в Омскую область на татарский праздник сабантуй.
– Главное, чтобы в семье была любовь, тогда и дети будут счастливы, и всегда можно найти общий язык. Нет плохой нации, бывают плохие люди. Просто надо знать и беречь духовные и семейные ценности, прививать детям уважение к людям любой национальности, воспитывать любовь к своей стране, – поделилась секретом счастья своей семьи Гульнара Асылбекова. – В празднование Дня единства желаю от нашей интернациональной семьи всем жителям Аксу здоровья, семейного благополучия, счастья и главное – стабильности, мира и согласия нашей стране.
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