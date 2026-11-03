Семья известного бизнесмена погибла при крушении самолета во Флориде

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Всего жертвами катастрофы стали девять человек

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Предприниматель в сфере технологий и мультимиллионер Адам Робинсон, его жена Хелен Шарп и двое детей, в возрасте двух и четырех лет, числятся среди погибших при крушении самолета Learjet во Флориде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как пишет New York Post, на борту также находились две подруги семьи — Рейчел Рид и Чарми Фер, няня Анита Мария Апеллидо Сетина, командир воздушного судна Джефф Грегори и второй пилот Наталиа Филгейрас. Всего в результате катастрофы погибло девять человек.

Робинсону было 44 года. Он основал компании-разработчики программного обеспечения Retention.com и RB2B и занимал пост их генерального директора. 

Частный самолет Learjet 60 с девятью людьми на борту разбился 1 ноября в округе Палм-Бич американского штата Флорида. Он вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе и направлялся на Багамы. Самолет упал возле парка передвижных домов, врезавшись в дорогу. На месте удара образовалась воронка.

По данным ADS-B Exchange, примерно за минуту до падения самолет снизился на 27 тыс. футов (около 8,2 тыс. м), после чего данные о его полете перестали поступать. Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил гибель всех девяти человек на борту. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начали расследование катастрофы.

На следующий день появились подробности последних минут полета. По данным New York Post, пилот сообщила авиадиспетчеру о стремительной потере высоты: самолет снижался со скоростью около 10 тыс. футов (3 тыс. м) в минуту. Она также предупредила о превышении допустимой скорости и вскоре прокричала: «Мы врежемся в землю!»

Ранее The Washington Post сообщила, что перед катастрофой пилот предупреждала диспетчеров о дожде, обледенении и умеренной турбулентности. Причины трагедии в настоящее время пока не установлены.

#США #самолет #бизнесмен #крушение

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