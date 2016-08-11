​Семья мастеров

Гордость АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» – трудовые династии, которые два года подряд становились лауреатами национального конкурса «Мерейлі отбасы». В 2014 году Павлодарскую область на республиканском этапе представляла династия энергетиков Терентьевых, а в прошлом это право перешло семье горняков Амреновых. Ныне в числе призеров была названа семья Гайси Ганеева.

Ежегодно разрез «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» внедряет новые технологии, планомерно занимаясь перевооружением своих предприятий. На угольном разрезе более 10 тыс. метров ленточных конвейеров, которые должны исправно работать в любую погоду, в любое время года. В числе тех, кто обеспечивает их непрерывную деятельность – участок по ремонту конвейерных лент, руководит которым Гайся Ганеев.

Рабочая жизнь Ганеева предельно наполнена техническим творчеством, решением комплекса задач, обеспечивающих бесперебойную работу конвейеров, а, значит, и всего разреза. Гайся Алсалгараевич родился в Новосибирской области в селе Новоселово в многодетной татарской семье рабочего. Отучившись в средней школе, в 1971 году поступил в Новосибирский сельскохозяйственный институт, получил квалификацию инженера-механика сельского хозяйства.

Свою трудовую деятельность начал в 1976 году в Убинском РО «Сельхозтехника», где и проработал до 1981 года – сначала в качестве инженера-дефектовщика ремонтной мастерской, затем – ее заведующим.

В январе 1989 года переехал в Экибастуз, где устроился начальником автотракторной службы предприятия тепловых сетей ПО «Экибастузэнерго». А через год перешел на разрез «Восточный». Директор разреза Владимир Устинович Аксиньин, познакомившись с трудовой книжкой Ганеева, предложил ему инженерную долж­ность, но тот отказался и попросил рабочую. По просьбе трудоустроили будущего горняка электрослесарем участка по монтажу, демонтажу и ремонту оборудования (УМДиРО). Вскоре его знание и трудолюбие были замечены руководством. Ему поручали ответственные задания по ремонту конвейерных лент, и он их своевременно и качественно выполнял. Уже в конце того же 1990 года Гайся Ганеев стал сменным мастером. Проработав в этой должности 6 лет, он был переведен начальником этого подразделения «Восточного», переименованного в 2013 году в участок по ремонту конвейерных лент.

Для своих работников, в большинстве это молодые ребята, Ганеев является опытным наставником, он пользуется уважением у своих подчиненных, у начальников участков угольного предприятия. Все задания по ремонту и замене конвейерных лент, как в разрезе, так и в щебеночном карьере, работники этого участка выполняют качественно и в срок, что говорит о высокой квалификации всего коллектива.

– Участком, которым руководит Гайся Алсалгараевич, был внесен неоценимый вклад в строительство циклично-поточного вскрышного комплекса в 2010 году. Несмотря на совершенно новую технику, аналогов которой по сегодняшний день нет на постсоветском пространстве, Ганеев принимал ответственные решения по способам и срокам монтажа конвейерных лент на новых типах оборудования, – рассказывает главный механик ремонтной службы разреза «Восточный» АО «ЕЭК» Дмитрий Куценко. – На этого человека всегда можно положиться в работе.

…Впереди строительство второй очереди комплекса, где также будет занят участок по ремонту конвейерных лент под руководством Ганеева. И можно быть уверенным в том, что все будет сделано так, как надо.

Гайся Алсалгараевич – хороший семьянин, воспитывающий с супругой Ляйлой Рамазановной двух дочерей – Венеру и Алию, которые также трудятся на разрезе «Восточный». Венера – машинистом насосных установок, Алия – инспектором в отделе кадров, а мама девушек – машинист компрессорных установок. К слову, муж Алии Рустам Абульхасанов также горняк – помощник машиниста буровых установок на разрезе. А его сестра Лиля работает на автотранспортном участке этого угольного предприятия. И уже сегодня общий трудовой стаж династии Ганеевых составляет 77 лет.

Любимицы горняка да и всей семьи – внучки Эльмира и Карина, с которыми заботливый дедушка проводит все свое свободное время.

…Участок Гайси Ганеева ведет шефство над одной из групп экибас­т­узского детского дома «Yмiт». Со своими работниками он неоднократно проводил для воспитанников детдома экскурсии по угольному предприятию, организовывал выезды с детьми на природу и спортивные соревнования.

За добросовестный и порой самоотверженный труд Гайся Алсалгараевич неоднократно был поощрен благодарностями, ценными подарками, денежными премиями. Он – полный кавалер знака «Трудовая слава» и «Шахтерская слава». А это для горняков, как Герой труда.