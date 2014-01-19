Семья – модель государства

Политика
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Помню, как в первые годы суверенитета многие пребывали в растерянности и сомнениях. Но только не наш Президент. Большого политика видно на старте – Нурсултан Абишевич выбрал правильный курс с дальним прицелом и, несмотря на трудности, ни разу с него не свернул. Кто тогда верил в то, что Казахстан через 20 лет после обретения независимости войдет в число 50 конкурентоспособных  стран? Многие политики и экономисты считали эти планы утопией, а сегодня это наша реальность, с которой считаются во всем мире. Личный авторитет Нурсултана Назарбаева на международной арене не позволяет усомниться в авторитете страны – сильной, сплоченной дружбой народов и устремленной в будущее. 

Я полностью поддерживаю и разделяю цели и задачи, определенные Главой государства в Послании: «Каждый должен понимать и знать – в нынешних условиях не надо ждать «манны небесной», а каждому эффективно трудиться. Тогда в семью и лично для себя придет благополучие».  За этими, казалось бы, простыми  словами скрыта большая истина. Личный пример и ответственность играют неоценимую роль как в рабочем коллективе, так и в семье. Ведь семья, по сути, маленькая модель большого государства. Очень показательно эта тема раскрыта и в киноэпопее «Путь Лидера», которая тронула меня не только  своей художественной ценностью, но и грамотной и точной расстановкой акцентов. На примере взросления и становления нашего Президента тонко выписаны гражданская и патриотическая линии. Все в этой жизни достигается большим трудом и упорством – об этом должен знать каждый молодой человек. Никогда не надо пенять на жизнь – времена меняются, а люди всегда должны оставаться людьми. 

Радует еще одна выдерж­ка из Послания: «С 1 июля 2015 года повысить зарплату работникам здравоохранения до 28%, образования – до 29%, соцзащиты – до 40%». Ведь за всеми этими сухими цифрами и процентами – миллионы людей, связавших свои судьбы с судьбой одной страны. Прав Нурсултан Абишевич в своем убеждении, справедливо полагая, что «достойное будущее нашей родины – среди передовых стран». И я в это верю.

Меруерт УТЕКЕШЕВА, заслуженная артистка Казахстана 

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