​Семья нуждается в защите

В форуме, организованном управлением по делам религий и Цент­ром исследований проблем религий Восточно-Казахстанской области, приняли участие сотрудники профильных организаций Семея, заместители акимов городов и районов ВКО по социальным вопросам, руководители отделов внутренней политики, психологи общеобразовательных учебных заведений, представители традиционных религиозных объе­динений, домов дружбы, общественных, ветеранских, молодежных и женских организаций.

Главной темой обсуждения стало укрепление роли семейных ценностей в сохранении национальной идентичности и развитии культуры на современном этапе модернизации общественного сознания, когда Казахстан и казахстанцы претворяют в жизнь программу «Рухани жаңғыру». Много говорилось о том, что сейчас очень важна передача духовного опыта из поколения в поколение. Надо в полной мере использовать потенциал общества для пропаганды нацио­нальных духовных и семейных ценностей, в особенности среди молодежи, чтобы помочь ей избежать влияния деструктивных религиозных течений.

Как рассказала директор НИИ социальных и гендерных исследований Казахского государственного педагогического университета, член экспертной комиссии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографичес­кой политике при Президенте РК Замза Кодар, некоторые социологи считают, что институт семьи сейчас переживает кризис, ведь каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом. Есть мнение, что ничего страшного не происходит, а семья просто трансформируется.