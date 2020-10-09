Семья – основа всех основ

Два года тому назад в стране был запущен «Семейный суд». Целью проекта стало создание оптимальных условий для разрешения семейных споров, с учетом интересов детей и для защиты и улучшения брачных отношений. В столице пилотный проект реализуется на базе Алматинского районного суда.

Планировалось, что семейный суд будет разрешать все споры, вытекающие из брачно-семейных отношений (в данное время семейные споры подсудны судам как общей гражданской юрисдикции, так и ювенальным и административным судам). Предполагалось, что рассмотрение всех категорий семейных споров в одном суде создаст возможность в комп­лексе разрешить ряд воп­росов, касающихся суп­ругов и детей, поскольку из одного конфликта в семье возникают другие.

Так, расторжение брака (подсудность суда общей юрисдикции) может быть сопряжено с вопросом определения места жительства ребенка или порядка общения с ним (подсудность ювенального суда), взыскания алиментов (подсудность суда общей юрисдикции), уменьшения размера алиментов (подсудность ювенального суда). А если причиной расторжения брака является бытовое насилие в семье, при наличии состава административного правонарушения, дело подсудно административному суду. Также споры по разделу имущества, взысканию алимен­тов на содержание одного из супругов тесно связаны с защитой интересов несовершеннолетнего ребенка, материнства и детства.

В рамках пилотного проекта судом принимаются активные меры по разрешению спора с использованием альтернативных способов его разрешения, с организацией психологической помощи семьям, консультаций, по вопросам семьи, охраны материнства, отцовства и детства.

Статистические данные только нашего суда с момента действия пилотного проекта показывают положительные результаты. Так, с сентября 2018 года до сентября 2020 года по категории споров, вытекающих из брачно-семейных отношений, в Алматинский суд поступило 4 888 исковых заявлений. Из них исков о расторжении брака – 3 793. За этот период было вынесено 2 389 решений об удовлетворении иска, по 740 искам производство по делам было прекращено в связи с отказом истца от иска и с заключением медиативных и мирных соглашений, 986 исков оставлено без рассмотрения. Таким образом, 42% споров, вытекающих из брачно-семейных отношений, разрешилось мирным путем. А это значит, что есть большой потенциал сохранения семьи или, по крайней мере, мирного разрешения семейного спора. И как мы заметили, иногда супругам надо просто дать возможность выговориться, понять друг друга, разобраться в сложившемся конфликте. И конечно, заметную положительную роль в этом сыграло участие психологов в проекте.

Самым печальным является то, что от данного конфликта страдают дети. Как ни парадоксально, но каждый родитель, несомненно, любящий своего ребенка, сам в первую очередь наносит своему чаду психологическую травму, так как развод – это прежде всего большой стресс для детей, который обязательно скажется на их дальнейшей жизни, на формировании собственных семейных отношений.

При этом самые серьезные последствия для ребенка от развода родителей – воспитание в неполной семье. И как бы мама ни старалась, какие бы усилия ни прилагала, она не в состоянии полностью удовлетворить все психологические потребности ребенка. Аналогичное происходит и в семьях, когда несовершеннолетний остается с папой.

Дети из неполной семьи чаще оказываются под нравственно-психологическим давлением со стороны детей из полных семей, а это, в свою очередь, приводит к развитию у них чувства неуверенности в себе и даже озлобленности и агрессивности. Психологи пришли к выводу, что переживание детьми развода родителей в дальнейшем может оказывать влияние на выполнение ими супружеской или родительской роли.

При этом в ходе судебных баталий родители ребенка никак не могут понять, что они уже связаны между собой до конца своих дней. И законы жизни обязательно приведут их к такому моменту, когда им вместе необходимо будет принимать участие в радостных и, может быть, не очень событиях в жизни их общего ребенка.

Печально, что дети, которые не получили в семье необходимого для них тепла, не видели положительного примера родительских отношений, создавая свои семьи, сталкиваются с проблемой неумения выстраи­вать семейные отношения, отсутствия ответственности за свои поступки.

В работе с семейными парами выявлено несколько характерных причин распада семьи. Это алкогольная, наркотическая и игровая зависимость одного из супругов, бытовое насилие в семье, финансовые проблемы (наличие ипотечных и потребительских кредитов, онлайн-займов), влияние родных и близких на взаимоотношения супругов.

Искренне жаль женщин, которые обращаются в суд с заявлениями о разводе, так как больше не могут терпеть пьянство, наркотическую или игровую зависимость супруга, сопровождающуюся скандалами. При этом очень сложно достучаться до этого, по сути, больного человека, который уверен, что в любой момент может остановиться. Но на это уходят годы…

Еще одной причиной распада семьи является бытовое насилие, когда тому, кто сильнее в семье, ничего не стоит поднять руку на более слабого, в том числе – на ребенка. При этом в понятие бытового насилия входит в не только физическое воздействие, но и случаи психологического насилия, когда мужья давят на своих жен, пользуясь тем, что женщины находятся в материальной зависимости от супруга, потому терпят унижения и оскорбления.

Так, однажды на процесс пришла женщина, педагог по специальности, о чем после рождения пятерых детей напоминает только диплом. Поразило то, что она чувствовала и вела себя на процессе очень неуверенно. Видимо, и заявление подала украдкой, так как боялась гнева супруга. При этом хотела сохранить семью, призывая мужа относиться к ней с уважением.

Проблема таких женщин в том, что они сами позволили так к себе относиться. Женщинам всегда надо помнить о том, что они – матери и должны показывать своим детям пример уважения к себе, так как на этом воспитываются будущие жены, мужья.

Другой причиной распада

семьи является влияние родных и близких на взаимоотношения супругов. Выявляется такой классический треугольник, как муж, жена и свекровь. Зачастую в таких ситуациях свекровь одна, без мужа вырастила детей или женщина, которая привыкла управлять всем в своем доме и теперь считает своим долгом и правом командовать в семье сына, негативно оценивая проявление самостоятельности снохи.

Большой процент семейных кризисов возникает и на основе финансовых проблем, когда супруги завязли в ипотечных и потребительских кредитах, необдуманных банковских займах под огромные проценты. Неумение планировать семейный бюджет, необдуманные приобретения при нестабильных доходах отражаются на моральном климате семьи.

Проект показал, что при тщательной работе с каждой парой можно добиться значительных улучшений в отношениях между супругами, что, в свою очередь, повлияет на улучшение благосостояния семьи и в целом общества и внесет вклад в дело планомерного развития государственной семейной политики.

В преддверии предстоящего VIII съезда судей страны хотелось бы также отметить, что запущенный пилотный проект «Семейный суд» должен получить свое логическое завершение созданием семейных судов в республике. По мнению многих юристов, рассмотрение споров по расторжению брака в гражданском судопроизводстве с целью сохранения семьи или хотя бы оздоровления отношений между супругами и других споров, касающихся интересов семьи и детей, может оказать большое воздействие на формирование здорового общества.