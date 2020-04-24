Семья под ударом

А идти больше некуда...

Правозащитники из разных стран мира отмечают, что в условиях карантина количество жертв бытового насилия выросло в два раза. Что касается нашей страны, то ситуация сложилась настолько серьезная, что Альянс женских сил Казахстана запустил на прошлой неделе онлайн-петицию по криминализации Закона «О бытовом насилии».

По словам Анны Рыль, директора кризисного центра «Коргау-Астана», оказывающего помощь женщинам и детям в трудной жизненной ситуации, сегодня под угрозой распада оказались ранее стабильные среднестатис­тические казахстанские семьи.

– Сейчас домашнее насилие охватывает все слои населения независимо от национальности, возраста, доходов, уровня образования, – рассказывает она. – Среди жертв бытового насилия есть жены госслужащих, военных и даже полицейских. В семьях стали выявляться проб­лемы, которые раньше дремали и дожидались своего часа. До того как оказаться в режиме само­изоляции, женщина после ссоры с мужем могла уйти куда-то (к соседке, например, или родственникам) и выговориться, а теперь, когда ссоры переросли в рукоприкладство, обратиться, кроме как в кризисные центры, некуда.

Если раньше к ним за неделю поступало 2–3 обращения с просьбой оказать психологическую помощь по домашним конфликтам, связанным с разводами, разделом имущества, и только две-три женщины в месяц просили разместить их вместе с детьми в приюте, то сейчас каждый день в среднем 2 семьи просят пустить их пожить в кризисном центре. И здесь впервые за 15 лет своего существования им вынуждены отказывать: нет мест. Впрочем, двум из них помог­ли снять жилье, еще 2 разместились у знакомых.

– Государство в последнее время заговорило о том, что будет выделять помещение на период карантина. Это было бы очень хорошо. У человека, по воле обстоятельств оказавшегося в трудной ситуации, должно быть временное пристанище. В прошлом году, например, когда в стране шли митинги из-за адресной социальной помощи, мы прописали на территории приюта порядка 300 женщин – многодетных матерей, чтобы они могли получить эти деньги, и сделали документы 186 женщинам, мужчинам и детям, жившим до этого без документов, – говорит Анна Рыль. – Среди тех, кто приходит к нам, есть и пострадавшие от домашнего насилия, и оставшиеся на улице из-за отказа хозяев в аренде помещения. Работы постоянной у таких женщин нет, пособия и соцпомощь тоже не все из них получают. Особенно это касается одиноких мам, которые подрабатывают сдельно на дому. Они стригут на дому, занимаются по заказу уборкой, шьют и готовят. Никаких социальных отчислений, естественно, никогда не делали. В Караганде, например, в наш филиал приняты оставшиеся на улице беременная женщина и ее 8-летний ребенок.

В Нур-Султане очень большое количество правонарушений на бытовой почве. Сейчас в приюте, рассчитанном на 15 мест, находится 21 человек: 10 женщин и их дети. До карантина туда приходили чаще всего женщины, выросшие в детских домах, или из малообеспеченных семей.

Женщины, попадающие в «Коргау-Астана» в эти дни, в основном из среднестатистичес­ких казахстанских семей. Им не надо говорить, что в кризисном центре самообслуживание: без напоминания убирают и комнаты, и территорию, готовят, пекут, договариваются и сидят с детьми по очереди. Дети у них ухоженные, улыбчивые и доб­рожелательные, умеют занять себя, тогда как их сверстники из асоциальных семей с трудом слушаются воспитателей, бьют друг друга, а младшие, несмышленыши, насмотревшись семейных драм, норовят даже пнуть свою мать.

У последней из поступивших женщин муж работает водителем в серьезной организации, сама она – воспитатель в детском саду. Причина ухода – измена с его стороны. Когда она хотела поговорить с ним на эту тему, он ее избил. Женщина ушла из дома, но муж начал угрожать убийством. Подчеркивая серьезность своих намерений, запугивал: «Ты меня знаешь: сказал – сделаю». Поливая жену грязью и призывая помочь вернуть ее домой, обзвонил всех ее родственников и коллег. Руководство, к счастью, поддержало ее. Сказали, что если потребуется, помогут финансово. Но полностью разорвать отношения сама женщина все-таки не решается. С одной стороны – запугана, а с другой – переживает за детей. Они (их трое), несмотря ни на что, любят отца.

В другой семье оба супруга работают главными специалистами в разных организациях. По словам жены, в период карантина ее вполне адекватный муж стал агрессивным и раздражительным. Не предупреждая, уходит куда-то, возвращается выпившим. На этом фоне пошли беспричинные, по ее словам, придирки. Последний раз в ответ на расспросы, куда он уходит, муж стал ее бить. Она вызвала полицию, которая и привезла ее в центр.

В паре случаев провокаторами конфликтов в семье стали представительницы старшего поколения – матери мужей. В одной из семей муж, оказавшись меж двух огней, вечерами просил жену потерпеть выходки матери и не бросать семью, а утром, подогретый словами матери, начинал бить, чтобы вечером снова просить прощения.

Еще у одной женщины 40-летний муж ведет себя как «крутой подросток» из района. Пропадает, уходит-приходит. Она его боится, но сейчас, кажется, наб­ралась смелости, чтобы уйти окончательно.

– Большинство женщин из среднестатистических, благополучных в глазах общества семей, в каком бы они состоянии ни находились, не пишут заявлений. Они боятся навредить карьере мужа, понизить свой материальный статус и оставить детей без отца. Те любят его, даже несмотря на то, что он бьет их мать. Я советую таким женщинам успокоиться, продышаться, прийти в себя и потом четко определиться с планом на будущее. Если она заставляет себя жить с отцом своих детей через силу, то ничего хорошего из этого не будет. Если же она хочет примириться и считает, что сможет жить в этой семье и дальше, то должна сесть за стол переговоров и чуть ли не подписать регулирующий ее отношения с мужем договор, – продолжает Анна Рыль.

Теперь к вопросу о том, на какие средства содержится центр. По словам Анны Рыль, он у них частный. В первые дни карантина им очень помогли сотрудники ООН в Казахстане: они собрали деньги в частном порядке. Эти деньги пошли на поддержку филиалов кризисного центра в регионах. А в Нур-Султане, когда директор «Коргау-Астана» написала об их бедственном положении, небольшими суммами, как и раньше, помогли простые граждане.

– И вот удивительная случайность. Я каждый год покупаю мас­ки и перчатки на случай ОРВИ и гриппа. Когда они понадобились по-настоящему в условиях карантина, то у нас их оказался значительный запас. А с продуктами – мы держим гусей и кур. Денег, которые перечислили люди, хватило еще и на наши патронатные семьи, которые живут без документов, и двум матерям-одиночкам, выпускницам детдомов, – поясняет руководитель центра. – Выход из этой ситуации я вижу в проведении информационной кампании по профилактике домашнего насилия. Видеоролики, пропагандирующие здоровый психологический климат внутри семьи, должны быть для разной аудитории – юных, зрелых и пожилых людей.

К слову, в прошлом году «Коргау-Астана» успешно сотрудничал с Центром гражданских инициатив. Их совместный проект прошел в виде информационной кампании в 6 регионах республики. Результатом этой работы стало появление сайта «Көмек отбасы», где женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить информационную помощь. Кроме того, в центре работают через социальные сети, где освещаются ситуации, связанные с домашними конфликтами. Еще одна акция кризисного центра – так называемое «Социальное бюро». Она предполагает оказание консультаций нуждающимся в помощи на территориях рынков, торговых домов, в других людных местах.

Дайте нам законы

С 20 апреля в региональные исполнительные органы власти поступили поручения от штаба Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения взять под контроль все кризисные центры на своей территории, а также семьи, где ранее были зафиксированы случаи бытового насилия.

– С этого дня акиматы оказывают кризисным центрам на своей территории всю необходимую помощь – как продовольственную, так и санитарно-эпидемиологическую (дезинфицирующими средствами), – сообщила заместитель председателя Альянса женских сил Казахстана Азиза Шужеева. – Сейчас мы предлагаем Минис­терству труда и социальной защиты населения и вообще всем госорганам создать единую республиканскую горячую телефонную линию по защите прав женщин, предотвращению дискриминации и, конечно, всех форм насилия. При всем обилии информации очень многие женщины, как это ни странно, мало информированы о своих правах. А ведь если бы у нас повсеместно имелся такой инструмент, сколько вопросов было бы снято на стадии консультации, не доводились ситуации до трагедий.

По словам Азизы Шужеевой, в год от бытового насилия в Казахстане погибают около 400 женщин.

– Но это только верхушка айс­берга, – говорит она. – Большинство других смертей фиксируется как от другого заболевания, хотя на самом деле все эти оторвавшиеся тромбы, отбитые почки, ранние инсульты и инфаркты – это последствия годами длившегося бытового насилия.

Сейчас в Мажилисе Парламента рассматривается законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, куда и Альянс женских сил Казахстана тоже внес свои предложения. В числе последних – необходимость криминализации этого вида преступления. Как говорит Азиза Шужеева, до 2007 года за бытовое насилие была предусмотрена уголовная ответственность, а потом его перевели в разряд административных правонарушений. И теперь женщин фактически безнаказанно калечат, доводят до суицидов и ранних смертей от разных патологий, спровоцированных систематическим избиением.

В итоге же получается, что если женщину изобьет где-то на улице посторонний мужчина, то это уголовное преступление. Если же избивает муж, то это почему-то считается административным правонарушением, предусматривающим предуп­реждение или арест до 5 суток. А для того чтобы возбудить административное дело в отношении семейного агрессора, нужно заявление со стороны жертвы. Но она, запуганная и морально подавленная, пишет его только в случаях, когда ее доводят до крайней точки, то есть тогда, когда уже стоит вопрос жизни и смерти. Хотя во многих развитых странах достаточно свидетельства соседей или синяка и кровоподтека на теле женщины, чтобы без ее согласия запустить дело в уголовное производство.

Против всех форм насилия, в том числе бытового, выступает также и общественный фонд «Аман-саулык», который возглавляет врач и общественный деятель Бахыт Туменова.

– Сейчас наша организация внедряет в Казахстане Стамбульский протокол, который занимается ранней диагностикой следов насилия и жестокого обращения, – сообщила она. – Мы хотим подключить к этому процессу медицинское гражданское сообщество. Женщина, испытывающая систематическое бытовое насилие, часто психологически раздавлена. В тяжелых случаях она обращается за медицинской помощью, но медики по ее же просьбе зачастую умалчивают о следах физического насилия на теле пострадавшей. Во-первых, ее страшит порицание общества. Во-вторых, ей стыдно потерять статус жены. «Какой-никакой, а кормилец семьи и отец детям», – считает она. Многодетная женщина часто не имеет профессии, остаться одной ей страшно. К тому же к покорности и терпению приучили с детства. «Молчи, – внушает ей мать. – Твоя участь – подчиняться мужу».

...Сейчас, когда в стране введен режим чрезвычайного положения, домашняя тирания возросла в разы. Раньше была циркуляция: все с утра куда-то бежали – на учебу, на работу, а сейчас все вынуждены сидеть дома, а в казахских семьях традиционно живут несколько поколений. И именно в эти дни очень важны психологические программы на телеканалах и онлайн-службы все той же психологической поддержки для жертв бытового насилия.