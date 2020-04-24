Семья под ударом

ПопулярноеВсе
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем отцов
Сборная Казахстана по легкой атлетике победила на ЧА в Китае
Спасатели поймали змею в частном доме в Алматинской области
Казахстанские полицейские помогли иностранному велотуристу
Новую спасательную станцию 112 открыли на побережье Балхаша
Токаев проведет переговоры с руководством ЕС в Брюсселе
Шпажист Руслан Курбанов завоевал «бронзу» ЧА в Индии
Международный день йоги отметили в Астане
Токаев принял Саиду Мирзиёеву
Казахстанец выиграл вторую медаль в суперфинале Кубка мира по артистическому плаванию в Канаде
Назым Кызайбай и Виктория Графеева выиграли «золото» этапа Кубка мира по боксу в Китае
Десятки людей застряли после ливня на размытой трассе в Туркестанской области
Двух подозреваемых по делу в вымогательстве задержали в Астане
В колонию Тараза пытались пронести скрытую камеру под видом очков
Запрет на алкоголь во время массовых праздников ввели из-за аномальной жары во Франции
Абылайхан Жусупов принес Казахстану третье «золото» этапа Кубка мира по боксу в Китае
Тонувшую девушку спасли на Капчагайском водохранилище
Гвардеец Нуртас Алибеков стал абсолютным победителем соревнований по плаванию
Столичные деятели спорта запустили челлендж благодарности медработникам
Этап Кубка мира по боксу: Санжар Ташкенбай выиграл «золото»
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Аномальная жара накроет Казахстан
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
Должников пора призвать к ответу
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Зайцев взяли на контроль
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Читайте также
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]