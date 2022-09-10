Фото: МЧС РК
Общество
Семья погибшего в Абайской области пожарного получит квартиру

Семье погибшего в Абайской области пожарного Айдоса Тогузбаева выделят квартиру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook пресс-секретаря Президента Казахстана Руслана Желдибая.

Желдибай напомнил, что сегодня Президент подписал Указ о награждении орденами и медалью пожарных Айдоса Тогузбаева (посмертно), Амангельды Турлыбекова и Нұрлана Сәлімжана.

Они удостоены государственных наград за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Пресс-секретарь Президента РК отметил, что пожарные участвовали в ликвидации возгорания на участке Биринши ауыл области Абай. Они находились в автоцистерне в тот момент, когда огонь вплотную приблизился к машине, что привело к ее взрыву.

«Семья погибшего при исполнении служебных обязанностей Айдоса Ерулановича Тогузбаева получит 3-комнатную квартиру. Кроме того, родственникам выделят единовременную компенсацию в размере 60 месячных должностных окладов.

Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – написал пресс-секретарь Главы государства.

 

 

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