Фото: ДП Актюбинской области
Происшествия , Крупные ДТП
Семья попала в ДТП в Актюбинской области: мать и дочь погибли, отец с сыном – в реанимации

Семья попала в ДТП в Актюбинской области, мать и дочь погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

20 мая примерно в 00:10 часов 40-летний житель Байганинского района ехал со своей семьей на автомашине Renault Duster. На 248 км автодороги Актобе – Астрахань, в километре от поселка Карауылкелды, наехал грузовой автомобиль IVEKO, припаркованный на обочине дороги. От удара Renault Duster столкнулся с припаркованным КамАЗом.

В результате ДТП 41-летняя супруга и 3-летняя дочь водителя Renault Duster от полученных травм скончались на месте ДТП.

Сам глава семейства с несовершеннолетним сыном 2005 года рождения госпитализированы в реанимационное отделение центральной больницы Байганинского района.

Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Популярное

Все
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Золотая медаль Севинч
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
На основе дружбы и доверия
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
Один день из жизни Дербисека
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Общество как локомотив перемен
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Это мнение молодежи
Такой важный капитал
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Зашкаливающие игрушки
Ход конем
Учитель-языковед – звучит гордо!
Хранители истории
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Правительство , Происшествия
Приставал к 12-летней девочке в автобусе: мужчину задержали…
Происшествия
Около 60 человек эвакуировали из горящей гостиницы в Алматы
Происшествия
Рецидивист убил женщину, ранил супруга и поджег их дом в Та…
Происшествия
Напал в маске на родственника и отнял 5 млн тенге житель Жа…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]