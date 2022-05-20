Семья попала в ДТП в Актюбинской области: мать и дочь погибли, отец с сыном – в реанимации

Семья попала в ДТП в Актюбинской области, мать и дочь погибли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

20 мая примерно в 00:10 часов 40-летний житель Байганинского района ехал со своей семьей на автомашине Renault Duster. На 248 км автодороги Актобе – Астрахань, в километре от поселка Карауылкелды, наехал грузовой автомобиль IVEKO, припаркованный на обочине дороги. От удара Renault Duster столкнулся с припаркованным КамАЗом.

В результате ДТП 41-летняя супруга и 3-летняя дочь водителя Renault Duster от полученных травм скончались на месте ДТП.

Сам глава семейства с несовершеннолетним сыном 2005 года рождения госпитализированы в реанимационное отделение центральной больницы Байганинского района.

Проводится досудебное расследование по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».