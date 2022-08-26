Семья разбилась в ДТП в Шымкенте

В Шымкенте семья с тремя детьми попала в страшное ДТП. Мать погибла на месте, сообщает Kazparvda.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Авария произошла сегодня, 26 августа, на пересечении проспекта Байдибек би и улицы Кошерова около двух часов ночи, передает корреспондент программы "Экстренный вызов" ТК "OTYRAR".

В ДТП столкнулись Toyota Camry и Audi A8.

"29-летний мужчина на Toyota Camry ехал со стороны Бозарыка и поворачивал на улицу Кошерова. Водитель Audi A8, 2000 года рождения, двигался по улице Толеметова в сторону Бозарыка", - говорится в сообщении.

Погибла мать несовершеннолетних детей. Ее трое детей получили травмы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Муж, который был за рулем, получил травмы средней степени тяжести.

Авария произошла на перекрёстке. Светофор в момент столкновения работал.

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбирается полиция.