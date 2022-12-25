Семья с детьми отравилась угарным газом в Актау

Семь человек пострадали в результате пожара, четверо из которых - дети.

Фото пресс-службы ДЧС Мангистауской области

В результате пожара в однокомнатной квартире в микрорайоне Актау спасена семья с четырьмя детьми, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Мангистауской области.

Пожар в микрорайоне 28А начался вечером. Сигнал о задымлении поступил в 21:08. На место возгорания направлено 4 единицы техники и 15 человек личного состава.

Горела однокомнатная квартира площадью около 35 кв.м.

"Из дома с помощью пожарных эвакуировано в безопасное место около 40 человек (из них 20 детей) и с помощью автолестницы эвакуировано 5 человек (из них 3 детей). Всего 45 человек (в том числе 23 ребенка)", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В результате пожара пострадало 7 человек, из них 4 детей. Их госпитализировали в Мангистаускую областную детскую больницу. Состояние пострадавших в данное время – стабильное. Причина пожара выясняется.